Clinton reveló que Trump le habló de sus "grandes momentos" con Jeffrey Epstein

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton reveló ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Donald Trump le comentó a comienzos de los años 2000 que había pasado “grandes momentos” con el financiero Jeffrey Epstein antes de que su relación se rompiera.

La afirmación consta en un video de su testimonio bajo juramento, difundido en el marco de la investigación parlamentaria sobre los vínculos del fallecido empresario con figuras políticas y empresariales, publica el sitio France 24.

En su declaración, Clinton afirmó bajo juramento que Trump mencionó a Epstein durante un torneo de golf en 2002 o 2003, después de que él dejara la presidencia y más de una década antes de que Trump fuera elegido.

“De alguna manera sabía que yo había volado en el avión de Jeffrey Epstein. Dijo: ‘Sabes, pasamos grandes momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un asunto inmobiliario’”, relató. Trump señaló que la relación se enfrió después de que Epstein contratara a jóvenes que trabajaban en su club Mar-a-Lago.

Clinton aseguró que ese intercambio no le llevó a creer que Trump estuviera implicado en ninguna conducta indebida relacionada con Epstein, en tanto que la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, sigue el medio francés.

Tanto Clinton como Trump mantuvieron relación con Epstein antes de que el financiero, con amplias conexiones en círculos empresariales y políticos, se declarara culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor.

Ambos afirmaron reiteradamente que no vieron pruebas de tráfico sexual, y ninguno fue acusado por las autoridades de actividad delictiva relacionada con Epstein, quien frecuentaba con líderes empresariales y financieros sus residencias en Nueva York, Florida y el Caribe.

Epstein fue arrestado nuevamente en 2019 y murió en prisión mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Además, Clinton fue grabado riéndose y distrayéndose mientras revisaba documentos relacionados con el caso Epstein durante su declaración de la semana pasada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En el video, difundido este lunes, se puede observar a su abogada retirándole las fotografías, según destacó el sitio Actualidad RT.