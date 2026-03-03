3 de marzo de 2026 - 22:55

Qatar desarticuló dos células de espionaje vinculadas a Irán

Las autoridades informaron la detención de diez personas acusadas de recolectar información sensible y planificar sabotajes en el país.

Qatar. (arhcivo)

Por Redacción Mundo

El gobierno de Qatar confirmó este martes que logró desarticular dos células de espionaje presuntamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, en el marco de la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que ya transita su cuarto día.

De acuerdo con la agencia oficial Qatar News, el operativo se desarrolló en un escenario de máxima tensión regional, luego de que Teherán volviera a lanzar misiles y drones en el Golfo como represalia por los bombardeos sobre su territorio.

Diez detenidos y acusaciones de sabotaje

Según información difundida por la agencia Noticias Argentinas, diez personas fueron detenidas en el marco de la investigación. Siete de los sospechosos habrían tenido como misión recolectar información sensible sobre infraestructuras y objetivos militares en Qatar, mientras que otros tres estarían vinculados a posibles acciones de sabotaje.

El informe oficial agregó que, durante los interrogatorios, los detenidos admitieron su vinculación con el régimen iraní y reconocieron haber recibido instrucciones directas para desarrollar tareas de espionaje y operaciones encubiertas en territorio qatarí.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre eventuales consecuencias diplomáticas derivadas del caso.

