Desconcertantes fotos de Stephen Hawking de fiesta junto a chicas en la isla de Jeffrey Epstein

Una fotografía de l científico Stephen Hawking junto a dos mujeres en bikini , publicada en una nueva tanda de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein , generó una ola de repercusiones en redes sociales y medios internacionales.

La imagen, publicada por medios como The Sun y Daily Mail, muestra al físico británico descansando en una reposera con una bebida en la mano en lo que parece ser un entorno tropical. El contexto exacto, la fecha y la ubicación precisa aún no figuran detallados en el documento difundido.

Hawking visitó en marzo de 2006 la isla privada de Epstein, Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El motivo fue asistir a una conferencia científica titulada “Energía del espacio vacío que no es cero”, financiada por Epstein.

La foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein junto a dos mujeres en bikini

De acuerdo con registros públicos y fotografías difundidas años atrás, el científico participó de actividades sociales durante el encuentro, incluyendo una comida al aire libre y una experiencia en un submarino adaptado especialmente para que pudiera sumergirse, dado que utilizaba silla de ruedas debido a la enfermedad de la neurona motora que padecía.

En las imágenes conocidas hasta el momento, Hawking no aparece fotografiado junto a Epstein.

2006: la foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

En correos electrónicos que forman parte del material judicial, Virginia Giuffre, una de las denunciantes de Epstein, mencionó a Hawking en una acusación. Epstein negó categóricamente esas afirmaciones en intercambios con su entorno, según los documentos difundidos.

No existen registros judiciales que indiquen que Hawking haya sido acusado formalmente ni imputado en relación con los delitos por los que Epstein fue investigado y posteriormente procesado.

2006: Stephen Hawking hace un recorrido submarino en la isla de Jeffrey Epstein

Epstein fue investigado y condenado por delitos sexuales. En 2019 fue detenido nuevamente por cargos federales de tráfico sexual y murió ese mismo año en prisión mientras esperaba juicio.

La publicación periódica de documentos judiciales vinculados al caso ha reavivado el interés público y generado especulaciones sobre distintas figuras que, en distintos momentos, tuvieron contacto social o académico con el financista.

En el caso de Stephen Hawking, la información disponible indica que su presencia en la isla estuvo vinculada a un evento científico financiado por Epstein, sin que existan hasta el momento cargos formales en su contra relacionados con el caso. El científico falleció en marzo de 2018.