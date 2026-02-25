25 de febrero de 2026 - 09:02

Desconcertantes fotos de Stephen Hawking de fiesta junto a chicas en la isla de Jeffrey Epstein

El físico es visto sonriendo de oreja a oreja entre dos mujeres en bikini en la última foto de los archivos de Epstein sobre su isla. Fue en 2006.

Revelan las fotos de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

Revelan las fotos de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

Foto:

Web
La foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein junto a dos mujeres en bikini

La foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein junto a dos mujeres en bikini

Foto:

Departamento de Justicia de EE.UU.
2006: la foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

2006: la foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

Foto:

Departamento de Justicia de EE.UU.
2006: Stephen Hawking hace un recorrido submarino en la isla de Jeffrey Epstein

2006: Stephen Hawking hace un recorrido submarino en la isla de Jeffrey Epstein

Foto:

Departamento de Justicia de EE.UU.
Por Redacción Mundo

Leé además

 Insólito: robaron una Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar

El vergonzoso robo de la Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar

Por Redacción Mundo
Tragedia aérea en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto.

Tragedia en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto

Por Redacción Mundo

La imagen, publicada por medios como The Sun y Daily Mail, muestra al físico británico descansando en una reposera con una bebida en la mano en lo que parece ser un entorno tropical. El contexto exacto, la fecha y la ubicación precisa aún no figuran detallados en el documento difundido.

La foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein junto a dos mujeres en bikini
La foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein junto a dos mujeres en bikini

La foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein junto a dos mujeres en bikini

Hawking visitó en marzo de 2006 la isla privada de Epstein, Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El motivo fue asistir a una conferencia científica titulada “Energía del espacio vacío que no es cero”, financiada por Epstein.

De acuerdo con registros públicos y fotografías difundidas años atrás, el científico participó de actividades sociales durante el encuentro, incluyendo una comida al aire libre y una experiencia en un submarino adaptado especialmente para que pudiera sumergirse, dado que utilizaba silla de ruedas debido a la enfermedad de la neurona motora que padecía.

2006: la foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein
2006: la foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

2006: la foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

En las imágenes conocidas hasta el momento, Hawking no aparece fotografiado junto a Epstein.

En correos electrónicos que forman parte del material judicial, Virginia Giuffre, una de las denunciantes de Epstein, mencionó a Hawking en una acusación. Epstein negó categóricamente esas afirmaciones en intercambios con su entorno, según los documentos difundidos.

No existen registros judiciales que indiquen que Hawking haya sido acusado formalmente ni imputado en relación con los delitos por los que Epstein fue investigado y posteriormente procesado.

2006: Stephen Hawking hace un recorrido submarino en la isla de Jeffrey Epstein
2006: Stephen Hawking hace un recorrido submarino en la isla de Jeffrey Epstein

2006: Stephen Hawking hace un recorrido submarino en la isla de Jeffrey Epstein

Epstein fue investigado y condenado por delitos sexuales. En 2019 fue detenido nuevamente por cargos federales de tráfico sexual y murió ese mismo año en prisión mientras esperaba juicio.

La publicación periódica de documentos judiciales vinculados al caso ha reavivado el interés público y generado especulaciones sobre distintas figuras que, en distintos momentos, tuvieron contacto social o académico con el financista.

En el caso de Stephen Hawking, la información disponible indica que su presencia en la isla estuvo vinculada a un evento científico financiado por Epstein, sin que existan hasta el momento cargos formales en su contra relacionados con el caso. El científico falleció en marzo de 2018.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hijo no pudo disponer del dinero que le regaló su padre como esperaba por normativas de Hacienda.

Regaló 275 mil euros a su hijo, no firmó un papel y deberá pagarle 35.750 euros a Hacienda

Por Cristian Reta
El Gobierno británico aprobó revelar documentos que comprometen al expríncipe Andrés

Caso Jeffrey Epstein: el Gobierno británico revelará documentos que comprometen al expríncipe Andrés

Volodímir Zelenski mostró un inédito video del Búnker donde dirigió el avance ruso en 2022.

Inédito video: Volodimir Zelenski mostró cómo es el búnker donde se refugió cuando inició la guerra con Rusia

Por Redacción Mundo
Ochos turistas murieron al hundirse tras cruzar el lago Bikal en un vehículo. 

Un microbús que transportaba turistas chinos se hundió en el lago de Bikal en Rusia y solo un pasajero sobrevivió

Por Redacción Mundo