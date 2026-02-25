Regaló 275 mil euros a su hijo, no firmó un papel y deberá pagarle 35.750 euros a Hacienda

Un caso confirmado por la Agencia Tributaria revela cómo un regalo de 275.000 euros terminó en una deuda imprevista por omitir la escritura pública y el plazo legal.

La transferencia de dinero de un padre a un hijo suele verse como un acto privado y exento de burocracia, pero un caso real confirmado por Hacienda ha encendido las alarmas. Un padre regaló 275.000 euros a su hijo y, por no cumplir con las formalidades legales, ahora enfrenta una factura fiscal de 35.750 euros.

El costo de la informalidad en las donaciones familiares Dar dinero a un hijo no es tan sencillo como realizar una operación bancaria desde el teléfono. Según la confirmación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), una transferencia de gran magnitud puede generar una factura impositiva desproporcionada si no se respetan los requisitos formales, que incluyen la firma de una escritura pública y la declaración dentro del plazo de un mes. En este caso específico, el hijo recibió el capital pero omitió el trámite notarial, lo que eliminó cualquier posibilidad de acceder a las bonificaciones vigentes por parentesco.

image Los expertos legales advierten que este es uno de los errores más frecuentes en la planificación patrimonial. Muchas personas realizan la transferencia con la intención de regularizar la situación más adelante, pero para el fisco, el momento del ingreso del dinero marca el inicio del plazo legal. La falta de planificación es la principal causa de estos problemas, incluso entre ciudadanos que solo buscan ordenar sus ahorros familiares de buena fe.

Por qué el fisco anula los beneficios sin una escritura previa Este mecanismo de recaudación se activa porque la normativa tributaria exige una prueba fehaciente de la donación para permitir la aplicación de reducciones fiscales. La escritura pública ante escribano no es un mero trámite administrativo, sino el documento que valida ante el Estado el origen y el destino de los fondos. Sin este papel firmado dentro de los 30 días posteriores al regalo, el organismo recaudador ignora los beneficios por parentesco y aplica la tasa general más alta sobre el monto total.

image En el ejemplo analizado por la ATC, la ausencia de este documento obligó a tributar por tramos sobre la base completa: los primeros 150.000 euros generaron una cuota de 14.500 euros, mientras que los restantes 125.000 euros fueron gravados al 17%. El resultado final de 35.750 euros podría haber sido drásticamente menor si se hubieran cumplido los requisitos, ya que existen reducciones de hasta el 95% de la cuota si el dinero se destina a la compra de una primera vivienda o al fortalecimiento de empresas familiares.

El riesgo de las donaciones encubiertas y las multas La vigilancia estatal sobre los movimientos bancarios es cada vez más estricta. Cualquier transferencia que no cuente con una justificación clara puede ser considerada por la Agencia Tributaria como una donación encubierta. Esto incluye no solo las entregas directas de efectivo, sino también los préstamos familiares mal formalizados o los pagos directos que un padre hace en favor de los gastos de su hijo. Si el organismo detecta estas maniobras y no fueron declaradas correctamente, las consecuencias van más allá del pago del impuesto original. image El incumplimiento de estas normas conlleva la aplicación inmediata de recargos, intereses por demora y sanciones que pueden alcanzar el 150% de la cuota no ingresada. Para evitar estas situaciones, los especialistas coinciden en que la clave es planificar la operación antes de mover el dinero. Existen alternativas legales menos costosas, como los préstamos familiares documentados o los pactos sucesorios, que permiten transmitir el patrimonio en vida con ventajas fiscales significativas. Cumplir con los plazos y la formalidad notarial es, en última instancia, la única garantía de que un regalo familiar no se transforme en una deuda asfixiante con el Estado.