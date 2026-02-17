Estaba en trabajo de parto, salvó la misión del Apolo 13 y su hijo se convirtió en una estrella de cine

Descubrí la asombrosa vida de Judith Love Cohen, la ingeniera de la NASA que salvó la misión del Apolo 13 minutos antes de dar a luz a un reconocido actor.

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

La historia de la conquista espacial suele centrarse en los astronautas, pero hoy sale a la luz el rol de una mujer excepcional detrás de la supervivencia del Apolo 13. Judith Love Cohen no solo salvó vidas en el espacio, sino que lo hizo en un momento personal que desafía cualquier expectativa moderna de productividad.

Judith Love Cohen nació en 1933 y desde pequeña mostró un talento inusual para las matemáticas, al punto de que sus compañeros de quinto grado le pagaban para que hiciera sus tareas. Pese a que un consejero escolar le sugirió ir a una "escuela de modales" para aprender a ser una dama, ella decidió estudiar ingeniería.

A lo largo de su carrera, Cohen trabajó en proyectos críticos como el Telescopio Hubble y el misil Minuteman . Sin embargo, su mayor logro ocurrió durante las misiones Apolo, donde fue una de las poquísimas mujeres ingenieras en un entorno dominado casi exclusivamente por hombres.

El momento más viral y sorprendente de su vida ocurrió en agosto de 1969 . Cohen estaba trabajando en el Sistema de Guía de Aborto (AGS) cuando comenzó su labor de parto. Lejos de abandonar su responsabilidad, fue a la oficina ese mismo día y, al momento de partir hacia el hospital, se llevó un papel con el problema matemático que estaba resolviendo.

image

Mientras estaba en el hospital, Judith continuó trabajando entre contracciones. Horas más tarde, llamó a su jefe para informarle que finalmente había resuelto el problema. Solo después de cerrar ese pendiente técnico, anunció que el bebé también había nacido. Ese niño era nada menos que Jack Black, quien hoy es una estrella de cine mundial.

image

La tecnología que evitó una tragedia en el espacio

La consecuencia práctica de ese esfuerzo fue vital meses después, en abril de 1970. Cuando una explosión de un tanque de oxígeno dejó al Apolo 13 sin energía y con suministros limitados, los astronautas tuvieron que usar el Módulo Lunar como un "bote salvavidas".

Fue el sistema AGS, diseñado por el equipo de Cohen, el que permitió a la tripulación navegar de regreso a la Tierra de forma segura. Gracias a este mecanismo de respaldo, los astronautas pudieron realizar las correcciones de curso necesarias para no quedar perdidos en el espacio. Años después, los propios tripulantes visitaron las instalaciones de la empresa TRW para agradecer personalmente a los ingenieros, incluida Judith.

image

Un legado que cambió tu forma de buscar trabajo hoy

Más allá de su proeza técnica, Cohen dejó una huella directa en cómo funcionan las empresas modernas. Fue una defensora incansable de la igualdad de género y creadora de políticas que hoy consideramos normales, como la publicación interna de vacantes para que cualquiera pudiera postularse y la creación de descripciones de puestos formales.

image

Tras su retiro en 1990, se dedicó a escribir más de 20 libros para niñas bajo la serie "Tú puedes ser...", buscando darles los modelos a seguir que ella nunca tuvo fuera de su casa. Su vida demuestra que el éxito profesional y el impacto social pueden ir de la mano, incluso en los momentos más inesperados de la vida personal.