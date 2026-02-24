inédito video: Volodimir Zelenski mostró cómo es el búnker donde se refugió cuando inició la guerra con Rusia

Este 24 de febrero se cumplen cuatro años desde que comenzaron los ataques rusos en el territorio ucraniano. Esta ofensiva desató el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad sigue cobrándose miles de vidas de civiles y soldados.

En memoria de este acontecimiento, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , compartió un video a través de su cuenta de X donde muestra imágenes inéditas del búnker donde organizó su respuesta al ataque perpetrado por Rusia al territoro ucraniano.

"Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin inició su ofensiva de tres días para tomar Kiev . Y eso dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo", expresó el mandatario

En el video se muestran imágenes del refugio subterráneo ubicado bajo el complejo presidencial, en el centro de Kiev, el cual funcionó como un centro de operaciones militares durante los primeros días de la ofensiva.

El presidente de Ucrania reveló que, desde ese búnker mantuvo sus primera conversaciones con mandatarios de diferentes partes del mundo cuando comenzó la guerra. Además, reveló la respuesta que le dio al entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden cuando le propuso evacuar: "Necesitábamos armas, no un taxi", confesó.

El búnker fue construido en 1930 y conserva la arquitectura de la época, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética. El lugar está construido con gruesos muros de hormigón y entradas de acero de máxima seguridad, adaptadas con códigos y llaves especiales. Asimismo, posee salas de reuniones y estancias reservadas para el Gobierno, la Presidencia y el Parlamento, así como espacios para comunicaciones estratégicas.

EFE

Un mensaje de resistencia

Junto al video de 18 minutos, el Presidente lanzó un contundente mensaje de lucha de Ucrania y resaltó que Vladimir Putin no logró doblegar a su pueblo: "Hemos defendido nuestra independencia, no hemos perdido nuestra condición de Estado; Putin no ha logrado sus objetivos. No ha doblegado a los ucranianos; no ha ganado esta guerra".

Para cerrar, Zelenski destacó la lucha por la preservación de Ucrania y dio una promesa de paz y justicia para su país: "¡Gloria a Ucrania!"