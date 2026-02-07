7 de febrero de 2026 - 14:13

Zelenski reveló que Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania el próximo mes de junio

El presidente ucraniano afirmó que la Casa Blanca presiona para alcanzar un acuerdo este verano europeo.

Por Redacción Mundo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló este sábado que la administración de Donald Trump tiene como objetivo sellar el fin de la guerra para el próximo mes de junio.

Según declaraciones recopiladas por la agencia estatal Ukrinform, Zelenski fue explícito sobre las intenciones del gobierno estadounidense: "Han dicho que quieren hacerlo todo en junio. Y harán todo para asegurar que la guerra termine", señaló el mandatario.

Además, analizó las razones detrás de la urgencia de Trump que serían las elecciones legislativas de mitad de término programadas para el 3 de noviembre, donde se renovará la totalidad del Congreso y 35 escaños del Senado. El presidente ucraniano entiende que la agenda exterior debe resolverse antes de que la campaña electoral absorba toda la atención.

Daños la central térmica de Darnytsia, en Ucrania, tras un ataque ruso con misiles y drones.

"Los estadounidenses están proponiendo que las partes pongan fin a la guerra este verano. Y probablemente metan presión a las partes de acuerdo con su agenda. ¿Por qué este verano? Entendemos que sus asuntos internos en Estados Unidos tienen un impacto y serán incluso más relevantes para ellos", explicó Zelenski, sugiriendo que, para los políticos estadounidenses, las urnas serán "más importantes" que los asuntos internacionales.

Pese a la presión de los tiempos, Zelenski aclaró que Ucrania no se mantiene pasiva. Confirmó que ya han presentado a los representantes de Estados Unidos un plan de paz secuenciado, que detalla paso a paso las obligaciones y acciones que deberían tomar tanto Kiev como Moscú.

"Si los rusos están listos para acabar con la guerra, es importante fijar los términos", sentenció el mandatario ucraniano.

