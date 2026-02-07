"No cometí ningún error": Trump se negó a disculparse por el video que muestra a los Obama como monos.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron a bordo del Air Force One (AF1), mientras se dirigía a Florida. Ante la consulta de la prensa sobre si el Gobierno planeaba pedir perdón al matrimonio Obama por el material audiovisual, que ya fue eliminado de la red social, Trump fue tajante en su negativa.
A pesar de que el video salió de su cuenta oficial, Trump se distanció del proceso de publicación. El mandatario afirmó que “no vio la filmación completa” y que simplemente se la “dio a la gente” (su equipo de comunicación) para que lo publicaran. Asimismo, confirmó que no tiene intenciones de despedir a los empleados responsables de la difusión del contenido.
La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción ‘The Lion Sleeps Tonight’ y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.
El video no solo apuntaba contra los Obama; la pieza completa incluía también caricaturizaciones de otras figuras clave del Partido Demócreata, como el expresidente Joe Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Repudio político contra Trump
La reacción en el arco político estadounidense fue inmediata, con voces dentro del propio Partido Republicano. El senador Tim Scott (republicano por Carolina del Norte) expresó su malestar en la red social X: “Rezo porque sea falso porque es la cosa más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debe eliminarlo”.
Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, fue más allá y exigió una condena unánime de la oposición. “Los Obama representan lo mejor de este país. Todos y cada uno de los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump”, manifestó.