4 de febrero de 2026 - 16:41

EE.UU. conversa con países para que acepten inmigrantes deportados, pero con Argentina no hay ningún acuerdo

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la Argentina como un "socio clave", pero evitó confirmar el acuerdo entre ambos países.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció este miércoles que la administración de Donald Trump mantiene negociaciones con paises dispuestos a aceptar inmigrantes deportados, pero evitó confirmar si Argentina es uno de ellos, aunque es un "gran socio en todos los aspectos".

"Hemos tenido conversaciones sobre países dispuestos a aceptar a ciudadanos de terceros países, pero no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado. Sé que ha sido objeto de filtraciones a los medios de comunicación, y a veces estas filtraciones tienen intenciones maliciosas, pero sin duda, Argentina es un gran socio en todos los aspectos", dijo la rueda de prensa ante una consulta de La Nación.

Sus declaraciones llegan luego de que The New York Times informara sobre un pacto micratorio avanzado entre Washington y la gestión de Javier Milei. Según trascendió, el acuerdo funcionaría bajo la modalidad de "tercer país de tránsito". Esto permitiría a los Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros (no argentinos) hacia Argentina, para que desde allí se gestione su regreso voluntario o forzoso a sus países de origen.

Javier Milei junto a Marco Rubio

Esta estrategia es una pieza fundamental en la promesa de campaña de Trump de llevar adelante expulsiones masivas. Para Milei, aceptar esta condición representaría un gesto de alineamiento total con la Casa Blanca, pero generaría fuertes focos de conflicto en la política interna.

Los elogios de Marco Rubio a Argentina

"Argentina es un gran socio. Tenemos una enorme confianza en nuestra relación con el presidente Milei y su equipo, y él siempre actuará en el mejor interés del pueblo argentino, y en el interés nacional de este país", subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Las declaraciones de Rubio se dieron tras una cumbre ministerial sobre minerales críticos, donde representantes de 50 países discutieron cómo reducir la dependencia de China. En este punto, el secretario de Estado no escatimó en elogios para la Argentina, posicionándola como un "líder mundial" estratégico.

"Argentina tiene la capacidad, desde el punto de vista de los recursos naturales, para ser un socio clave en minerales críticos, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. También cuenta con experiencia en procesamiento, lo cual creo que también será de vital importancia", declaró el secretario.

