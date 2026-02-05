Cuba ofrece diálogo a EE. UU. pero activa el "Estado de Guerra" ante la presión de Trump.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , aseguró este jueves que su país está dispuesto a entablar un diálogo con los Estados Unidos sobre "cualquier tema", siempre que se base en el respeto a la "soberanía" y la "autodeterminación".

Sin embargo, en la misma intervención, anunció que la isla inició un ambicioso "plan de preparación para la defensa" ante lo que considera una creciente agresividad de Washington.

Díaz-Canel subrayó que Cuba busca construir una relación de "beneficio mutuo" que abarque áreas críticas como migración, seguridad, lucha contra el narcotráfico y terrorismo, medioambiente y colaboración científica . No obstante, fue tajante al señalar que no aceptará injerencias en asuntos internos.

"De un diálogo como ese se puede construir una relación de vecinos civilizada", afirmó el mandatario, reiterando una postura que ya había adelantado en redes sociales semanas atrás, bajo principios de igualdad soberana y derecho internacional.

Pese al ofrecimiento diplomático, la realidad operativa en la isla es de alerta máxima. Díaz-Canel confirmó que el pasado 18 de enero el Consejo de Defensa Nacional aprobó medidas para dar paso al "Estado de Guerra" . Esta decisión es una respuesta directa a la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro .

"Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa", puntualizó el mandatario. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel.

Además, el mandatario explicó que el plan de preparación para la defensa desplegado desde enero comprende la "preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional".

El concepto de la "Guerra de todo el pueblo" es una estrategia impulsada en los años ochenta por el entonces presidente Fidel Castro y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentar una posible agresión.

Las declaraciones de Díaz-Canel contrastan con las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que existen negociaciones de alto nivel con La Habana. Tanto Díaz-Canel como el viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, negaron rotundamente estas conversaciones y rechazaron el ultimátum de Trump de "alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

La presión de la Casa Blanca se volvió asfixiante tras la captura de Maduro, lo que significó el corte de un suministro energético vital: Venezuela aportaba en 2025 unos 30.000 barriles diarios de petróleo de los 110.000 que requiere la isla. A esto se suma la orden presidencial de Trump del 29 de enero, que amenaza con aranceles comerciales a cualquier país que suministre crudo a Cuba.