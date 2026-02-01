El papa León XIV pidió bajar la tensión entre Estados Unidos y Cuba: "Evitar que el pueblo cubano sufra"

Un fuerte llamado a la paz y a la responsabilidad política marcó este domingo el discurso del papa León XIV , quien aprovechó el rezo del Ángelus para condenar los ataques contra la población civil y expresar su preocupación por el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Cuba .

El pontífice habló ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y abordó distintos temas de la agenda internacional, con eje en los conflictos armados, la situación en el continente americano y la necesidad de frenar las escaladas diplomáticas, según informó Noticias Argentinas.

En el marco del “Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo” que se celebra en Italia, el papa fue contundente al afirmar que los ataques contra la población no combatiente “violan abiertamente la moral y la ley”.

León XIV calificó esta realidad como una “injusticia intolerable” y sentenció: “Los muertos y heridos de ayer y de hoy serán verdaderamente honrados cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia” .

El Papa expresó su “gran inquietud” por el “aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos”, luego de que la administración de Donald Trump multiplicara las amenazas contra la isla tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Ante la advertencia de Trump de que “no habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba”, el Santo Padre invitó a los responsables políticos a promover un “diálogo sincero y eficaz” para evitar la violencia y el sufrimiento del pueblo cubano.

Juegos Olímpicos: "Fraternidad y esperanza"

A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que comenzarán el próximo viernes, el Papa instó a respetar la “tregua olímpica”.

“Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz”, señaló León XIV, pidiendo “gestos concretos de distensión y diálogo” a quienes ocupan cargos de autoridad.

Oró por las catástrofes naturales

Finalmente, el Sumo Pontífice dedicó sus oraciones a las víctimas de diversos desastres naturales recientes, tras el deslizamiento de tierra en una mina en Kivu del Norte de la República Democrática del Congo; las tormentas que azotaron Portugal y el sur de Italia; y las graves inundaciones en Mozambique, que han dejado cientos de miles de desplazados.