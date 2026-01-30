El Gobierno recomendó evitar viajes a Cuba por "el deterioro de las condiciones de vida"

El Gobierno argentino recomendó hoy a los ciudadanos no viajar a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en ese país.

Así lo informó Cancillería en un comunicado, donde indicó que “ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno , consignó que “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

La recomendación del Gobierno argentino llegó en momentos en que se especula con una posible intervención de Estados Unidos en ese país, después de la incursión militar en Venezuela de principios de enero que derrocó al presidente bolivariano Nicolás Maduro.

En efecto, el Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes y distintos sectores del progresismo de la región, denunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”.

“Esto es coerción, castigo colectivo y violación del derecho internacional. Desde el Grupo de Puebla rechazamos esta medida y defendemos la soberanía, el multilateralismo y el respeto entre Estados”, expresó el Grupo de Puebla en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La Habana La Habana, Cuba EFE

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró hoy una “emergencia internacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa la nueva orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que busca impedir los envíos de petróleo a la isla.

“El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países”, escribió el diplomático en la red social X.