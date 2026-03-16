Donald Trump agita nuevamente el tablero: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"

El presidente de Estados Unidos lanzó una polémica declaración en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético que afecta a la isla.

Donald Trump volvió a generar repercusión internacional tras referirse a la situación en Cuba con una frase que no pasó desapercibida en medio de la crisis que atraviesa la isla. “Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, declaró el presidente de Estados Unidos.

“Quiero decir liberarla, o tomarla”, aclaró precisó el mandatario estadounidense a periodistas en el Despacho Oval, citado por Euronews.

Sus declaraciones se dan en un contexto complejo, marcado por un apagón generalizado y crecientes dificultades económicas, lo que reavivó las tensiones entre Washington y La Habana. Este lunes se registró un apagón generalizado, según la compañía eléctrica nacional.

La situación ha agravado las dificultades que atraviesa la isla, marcada por la escasez de combustible y los problemas estructurales de su sistema eléctrico.

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“Voy a tener el honor de tomar Cuba”, declaró Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.



En Siempre+ con @cris_noticias pic.twitter.com/Vm1aNf6mlg — La Nación Más (@lanacionmas) March 16, 2026 Histórica disputa entre Estados Unidos y Cuba Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado históricamente marcadas por décadas de embargo económico, sanciones y tensiones políticas desde la ruptura diplomática tras la revolución de 1959. En los últimos años, el endurecimiento de las medidas estadounidenses ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano y ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida en el país.