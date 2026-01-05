Los nuevos planes de Trump: dejó claro que va tras Cuba, Colombia y Groenlandia

Después de la histórica operación militar de Estados Unidos en Venezuela, Donald Trump volvió a sacudir el tablero global al renovar su viejo anhelo de avanzar sobre Groenlandia , amenazó con una acción militar contra Colombia por el narcotráfico y lanzó una advertencia directa a Cuba . Todo en una misma jornada. Todo bajo un mismo paraguas: la seguridad nacional y la restauración del poder estadounidense en el hemisferio occidental.

Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

Chau visas: cuáles son los países que ahora prohíben la entrada a ciudadanos de Estados Unidos

Mientras el Air Force One regresaba a Washington desde Florida, Trump dejó este domingo una frase que encendió alarmas en Europ a. “Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos desde el punto de vista de la seguridad nacional”, dijo ante los periodistas. También apuntó contra Dinamarca , que ejerce soberanía sobre la isla: “No va a poder hacerlo”.

La referencia no fue casual ni aislada. En la Estrategia de Seguridad Nacional publicada el mes pasado, la Casa Blanca fijó como eje central del segundo mandato de Trump la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.

El mandatario incluso volvió a citar la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt , dos pilares históricos de la política exterior norteamericana que justificaron intervenciones y tutelajes en América Latina durante más de un siglo. Con ironía, Trump bromeó: algunos ya hablan de la “Doctrina Donroe”.

Consultado por la revista The Atlantic sobre si la intervención en Venezuela podía anticipar un movimiento similar en Groenlandia, Trump no despejó dudas. “Ellos van a tener que verlo por sí mismos”, respondió.

Las declaraciones provocaron inquietud inmediata en Dinamarca.

La primera ministra Mette Frederiksen fue directa: Trump “no tiene derecho a anexar” Groenlandia.

Además, recordó que su país ya garantiza a Estados Unidos acceso militar amplio a la isla mediante acuerdos bilaterales dentro de la OTAN. La tensión escaló aún más tras una publicación en redes sociales de Katie Miller, esposa de un asesor de Trump, que mostró un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense y una sola palabra: “PRONTO”.

Trump va tras Cuba: "Está cayendo"

En paralelo, el foco se desplazó al Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que funcionarios cubanos custodiaban a Nicolás Maduro antes de su captura en Venezuela y que La Habana controlaba áreas clave de la inteligencia interna del régimen.

“No era custodiado por guardaespaldas venezolanos”, dijo en una entrevista televisiva. Según Rubio, Cuba jugó un rol central en la supervivencia política de Maduro.

Horas después, el gobierno cubano informó que 32 oficiales murieron durante la operación militar estadounidense.

Trump, por su parte, afirmó que la economía cubana, ya golpeada por el embargo, se deteriorará aún más sin el petróleo subsidiado que llegaba desde Venezuela. “Está cayendo. Está cayendo para la cuenta”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BluRadioCo/status/2007982702398693390?s=20&partner=&hide_thread=false #Atención El presidente Gustavo Petro fue mencionado nuevamente por Donald Trump, al asegurar que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo".



También… pic.twitter.com/NgffsnE9Mv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 5, 2026

Trump vs. Petro por el narcotráfico

La última advertencia del día tuvo como destinatario a Colombia. Trump apuntó directamente contra el presidente izquierdista Gustavo Petro, a quien calificó de “hombre enfermo” y acusó de facilitar el comercio global de cocaína.

La administración estadounidense ya había sancionado a Petro, a su familia y a miembros de su gobierno en octubre, y en septiembre incluyó a Colombia en la lista de países que no cooperan en la lucha contra las drogas, algo que no ocurría desde hacía casi tres décadas.

“No va a hacerlo por mucho tiempo”, dijo Trump sobre el mandatario colombiano. Cuando le preguntaron si consideraría una operación militar contra Colombia, la respuesta fue tan breve como inquietante: “Me suena bien”.