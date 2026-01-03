3 de enero de 2026 - 13:51

Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

El mandatario estadounidense aseveró que sus militares tenían planeado perpetrar la agresión a Venezuela "hace cuatro días", pero el tiempo "no era perfecto".

Por Redacción Mundo

Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una “transición política que considere adecuada“, anunció Donald Trump este sábado luego de la operación militar ejecutada durante la madrugada que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La declaración marcó un giro sin precedentes en la crisis venezolana y abrió un nuevo escenario institucional para el país, aunque por el momento no se observan señales visibles de una administración estadounidense operando de manera directa sobre el territorio.

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos.

La conferencia de prensa de Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa este sábado después de que las tropas estadounidenses lanzaran un ataque a gran escala contra Venezuela y aseguró que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa.

"[Maduro] estaba en una vivienda que se parecía más a una fortaleza que a una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, con acero sólido por todas partes. No logró cerrar ese espacio. Intentaba entrar, pero lo sorprendieron tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados. Teníamos, ya sabes, sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero. Pero no lo necesitábamos. No llegó a esa zona de la casa", afirmó.

Asimismo, el mandatario estadounidense aseveró que sus militares tenían planeado perpetrar la agresión a Venezuela "hace cuatro días", pero el tiempo "no era perfecto". "El clima tiene que ser perfecto. Y tuvimos el clima perfecto. Tuvimos, ya saben, uno muy bueno. Un poco más de nubes de lo que esperábamos. Estuvo bien. Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, hace tres días, hace dos días. Y de repente, se abrió la posibilidad y dijimos adelante. Y les diré que fue simplemente increíble", completó.

https://www.youtube.com/live/SsdkClL2_bg?si=jvf4jUYn1OveycDC

Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca informó que Washington llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país".

