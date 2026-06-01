Trump anunció un acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hezbolá pese a la tensión con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump , declaró que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán “continúan a un ritmo acelerado” , tras anunciar que Israel y Hezbolá acordaron un cese del fuego.

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Esto sucedió horas después de que Teherán anunciara la suspensión del intercambio de mensajes con Washington a través de mediadores, en protesta por las operaciones militares israelíes en el Líbano . “Las conversaciones continúan a un ritmo acelerado con la República Islámica de Irán”, escribió Trump en Truth Social.

También, afirmó haber hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , y con representantes que transmitieron mensajes de Hezbolá, asegurando que ambas partes acordaron detener las hostilidades.

Israel no enviará tropas a Beirut, la capital del Líbano, añadió Trump, calificando su llamada con Netanyahu de “muy productiva”.

No obstante, Netanyahu dejó en claro que Israel llevará a cabo sus planes iniciales de atacar Beirut si Hezbolá no detiene sus bombardeos contra el norte de Israel.

Por su parte, las autoridades libanesas confirmaron que Hezbolá aceptó una propuesta estadounidense para un “cese mutuo de ataques” con Israel, según un comunicado emitido el lunes por la presidencia libanesa, citando a la embajada libanesa en Washington.

Ataques de Israel en Líbano EFE

El comunicado indicó que la confirmación se produjo tras una conversación telefónica entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante la cual se abordó la situación en el Líbano y los esfuerzos para reducir las tensiones.

La embajada añadió que el presidente estadounidense, Donald Trump, informó posteriormente a la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Mouawad, que había obtenido la aprobación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para la propuesta.

Mouawad comunicó el resultado a Aoun, quien a su vez informó a Hezbolá sobre lo sucedido, según el comunicado.

En virtud del acuerdo propuesto, los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de atacar a Israel. El marco del alto el fuego se extendería posteriormente a todo el territorio libanés.

Se espera que las reuniones de negociación programadas para el martes y el miércoles continúen dando continuidad a los avances logrados, añadió la embajada.

Ataques cruzados con Hezbolá

El lunes, Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunciaron que habían ordenado ataques contra el suburbio de Dahieh, en Beirut, considerado un bastión de Hezbolá, en medio del aumento de los lanzamientos de cohetes y drones por parte de Hezbolá contra posiciones militares israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado el lunes que un médico militar israelí murió y siete soldados resultaron heridos por dos drones explosivos disparados simultáneamente por Hezbolá.

La acción, que según los medios de comunicación representa el “avance más profundo de Israel en Líbano” en más de 20 años, provocó la condena de todo el mundo árabe, así como de Francia, Alemania y el Reino Unido.