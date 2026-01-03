Festejos en todo el mundo: cientos de emigrantes venezolanos celebraron la detención de Nicolás Maduro
La detención de Nicolás Maduro ha generado un enorme impacto en todo el mundo. Varios mandatarios de la región se pronunciaron al respecto.
Manifestantes venezolanos se concentraron en la Plaza de Mayo para reclamar libertad en ese país y un proceso de transición mañana entre el presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Foto: JUAN FOGLIA/NA.
La escena política venezolana y regional cambió completamente este sábado trasconfirmarse la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar ejecutado en la madrugada. Hubo festejos en varias partes del mundo por parte de ciudadanos venezolanos.
La líder opositora María Corina Machado Parisca sostuvo que comenzó una nueva etapa para el país. La dirigente, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, aseguró que Maduro deberá responder por crímenes que calificó como atroces y remarcó que Estados Unidos cumplió con la promesa de hacer valer la ley ante la negativa del chavismo a aceptar una salida negociada. En ese marco, expresó que la oposición se encuentra preparada para asumir el poder y conducir la transición política.
Donald Trump confirmó públicamente que Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela tras una operación militar que incluyó bombardeos en distintos puntos del país. Según el propio presidente estadounidense, el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron retirados del territorio venezolano y se encuentran bajo custodia de Estados Unidos. Trump detalló que ambos están siendo trasladados a Nueva York, donde enfrentarán procesos judiciales por delitos de narcotráfico y posesión de armas, de acuerdo con lo informado por la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi.
Mientras tanto, desde el entorno del chavismo comenzaron a surgir reacciones marcadas por la incertidumbre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reclamó pruebas de vida de Maduro y afirmó desconocer su paradero. En Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, permanece en funciones, en medio de un escenario de alta tensión institucional.
La reacción de la comunidad internacional
El impacto internacional no tardó en reflejarse. China emitió una dura condena contra la operación militar lanzada por Washington y advirtió que la captura de Maduro constituye una grave violación del derecho internacional. A través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, Pekín sostuvo que el comportamiento de Estados Unidos vulnera la soberanía de Venezuela y amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe.
El gobierno chino expresó su profunda conmoción ante lo que describió como un uso temerario de la fuerza contra un Estado soberano e instó a Washington a respetar la Carta de las Naciones Unidas y a cesar las acciones que comprometan la seguridad de otros países.
DIRECTO | Decenas de venezolanos se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Al son de la música folclórica llanera, algunos bailan enfundados en la bandera tricolor venezolana https://t.co/fDshHa7nd2
En paralelo, la diáspora venezolana comenzó a manifestarse en distintas capitales de la región. En Lima, alrededor de 500 venezolanos se concentraron desde la madrugada frente a la Embajada de Venezuela para celebrar la caída de Maduro.
Con banderas, cánticos y abrazos, los manifestantes transformaron la esquina de la sede diplomática en un punto de celebración y expresión de alivio. Perú, que alberga a más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos, se convirtió así en uno de los escenarios más visibles de la reacción popular ante los acontecimientos. También hubo festejos en Madrid, España.