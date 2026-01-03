Festejos en todo el mundo: cientos de emigrantes venezolanos celebraron la detención de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro ha generado un enorme impacto en todo el mundo. Varios mandatarios de la región se pronunciaron al respecto.

Manifestantes venezolanos se concentraron en la Plaza de Mayo para reclamar libertad en ese país y un proceso de transición mañana entre el presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Foto: JUAN FOGLIA/NA.

La escena política venezolana y regional cambió completamente este sábado tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar ejecutado en la madrugada. Hubo festejos en varias partes del mundo por parte de ciudadanos venezolanos.

Las palabras de Corina Machado La líder opositora María Corina Machado Parisca sostuvo que comenzó una nueva etapa para el país. La dirigente, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, aseguró que Maduro deberá responder por crímenes que calificó como atroces y remarcó que Estados Unidos cumplió con la promesa de hacer valer la ley ante la negativa del chavismo a aceptar una salida negociada. En ese marco, expresó que la oposición se encuentra preparada para asumir el poder y conducir la transición política.

María Corina Machado Qué dijo Donald Trump Donald Trump confirmó públicamente que Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela tras una operación militar que incluyó bombardeos en distintos puntos del país. Según el propio presidente estadounidense, el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron retirados del territorio venezolano y se encuentran bajo custodia de Estados Unidos. Trump detalló que ambos están siendo trasladados a Nueva York, donde enfrentarán procesos judiciales por delitos de narcotráfico y posesión de armas, de acuerdo con lo informado por la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi.

Donald Trump Donald Trump Getty Mientras tanto, desde el entorno del chavismo comenzaron a surgir reacciones marcadas por la incertidumbre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reclamó pruebas de vida de Maduro y afirmó desconocer su paradero. En Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, permanece en funciones, en medio de un escenario de alta tensión institucional.

La reacción de la comunidad internacional El impacto internacional no tardó en reflejarse. China emitió una dura condena contra la operación militar lanzada por Washington y advirtió que la captura de Maduro constituye una grave violación del derecho internacional. A través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, Pekín sostuvo que el comportamiento de Estados Unidos vulnera la soberanía de Venezuela y amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe.