Los chamanes peruanos que anunciaron la caída de Nicolás Maduro, adelantaron una enfermedad grave de Trump

Un total de once chamanes, de diversas regiones de Perú, se reunieron en Lima para realizar un ritual de predicciones para el año 2026 en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico, en una sesión grupal en la que se realizaron ofrendas para que se presente "un buen año" para la humanidad.
Con la ayuda de plantas alucinógenas como la Ayahuasca y el San Pedro, los chamanes aseguraron haber visualizado el destino de algunos de los líderes que mantienen graves conflictos globales, como lo son Maduro y Trump.
El chamán Cleofé Sedano, del amazónico departamento de Loreto, declaró que, junto a sus colegas, vio que "va a haber problemas muy fuertes entre Maduro y Donald Trump" y que Estados Unidos sería el ganador en ese conflicto, porque "este año (2026) prácticamente se retira Maduro" del poder.
"Eso es lo que hemos visto, y que viene preparado de hace años", acotó antes de insistir en que Estados Unidos "va a entrar de todas maneras a Venezuela", como una supuesta solución a la crisis política y humanitaria en ese país.
La salud de Donald Trump corre riesgo
Los chamanes manifestaron que Trump tiene "mucha ansiedad", pero remarcaron que realizaron el ritual para ayudarlo también a "limpiarse" y que, junto a otros líderes mundiales, puedan pensar en la humanidad y dejar los conflictos de lado.
"Estados Unidos debería prepararse porque Donald Trump caerá gravemente enfermo, proclamó Juan de Dios García mientras esparcía flores sobre la arena.
En los últimos días de cada año, proliferan en Lima y otras ciudades de Perú los rituales con chamanes y adivinos que ofrecen alejar la mala suerte y atraer la prosperidad, así como la salud y el amor para el año siguiente.