Los chamanes peruanos que anunciaron la caída de Nicolás Maduro, adelantaron una enfermedad grave de Trump

Los líderes espirituales realizaron un ritual de predicciones para el año 2026 en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico.

Los chamanes que anunciaron la caída de Maduro, adelantaron una enfermedad grave de Trump.

Un grupo de chamanes y curanderos peruanos predijieron días atrás que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, iba a dejar el poder durante 2026, a raíz de la tensión que mantiene con Estados Unidos, y que, por lo tanto, el mandatario estadounidense, Donald Trump, se levantaba como el ganador en ese conflicto.

Un total de once chamanes, de diversas regiones de Perú, se reunieron en Lima para realizar un ritual de predicciones para el año 2026 en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico, en una sesión grupal en la que se realizaron ofrendas para que se presente "un buen año" para la humanidad.

Embed - Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro y problemas de salud para Trump en 2026 Con la ayuda de plantas alucinógenas como la Ayahuasca y el San Pedro, los chamanes aseguraron haber visualizado el destino de algunos de los líderes que mantienen graves conflictos globales, como lo son Maduro y Trump.

El chamán Cleofé Sedano, del amazónico departamento de Loreto, declaró que, junto a sus colegas, vio que "va a haber problemas muy fuertes entre Maduro y Donald Trump" y que Estados Unidos sería el ganador en ese conflicto, porque "este año (2026) prácticamente se retira Maduro" del poder.

Donald Trump Los chamanes que anunciaron la caída de Maduro, adelantaron una enfermedad grave de Trump. web "Eso es lo que hemos visto, y que viene preparado de hace años", acotó antes de insistir en que Estados Unidos "va a entrar de todas maneras a Venezuela", como una supuesta solución a la crisis política y humanitaria en ese país.