Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro: el minuto a minuto del operativo

Donald Trump calificó como una “operación brillante” el ataque militar que Estados Unidos lanzó en la madrugada del 3 de enero sobre Caracas ,donde fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores , trasladándolos fuera del país.

Desde Mar-a-Lago (Florida), el presidente estadounidense declaró a The New York Times: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad” .

Trump adelantó que responderá preguntas sobre la autoridad legal del ataque y los pasos futuros durante una conferencia de prensa convocada para este sábado.

CAPTURARON A MADURO!! NO LO PUEDO CREER TRUMP CONFIRMÓ QUE TIENEN A MADURO!!! NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES FUERON CAPTURADOS Gracias Trump "VIVA VENEZUELA LIBRE" pic.twitter.com/KVgd7wEGYz

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 hora Venezuela (3 am de nuestro país), con explosiones que estremecieron Caracas. Según videos y relatos en redes sociales, se escucharon múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aviones militares. Las imágenes, mostraron columnas de humo en distintos sectores, apagones generalizados y helicópteros sobrevolando la ciudad.

Usuarios de redes y medios locales informaron que las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna , ambas en Caracas, fueron blanco de bombardeos. Residentes describieron miedo y confusión. Otro vecino en El Valle afirmó haber escuchado sonidos como de ametralladoras, interpretando que intentaban repeler a los aviones.

El Presidente de Estados Unidos confirmó la ofensiva militar sobre Venezuela y aseguró que el Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión junto a su esposa fuera del país pic.twitter.com/tFFPDOvQjp

El ataque de Estados Unidos llegó tras semanas de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En días previos, Trump había anunciado el despliegue de fuerzas navales en el Caribe y declaró que los días de Maduro en el poder “están contados”.

La captura y traslado de Maduro representa un cambio sin precedentes en la política regional y alimenta la preocupación sobre la estabilidad y la seguridad en Sudamérica.

Se prevé que Trump anuncie nuevos detalles y próximos pasos respecto al operativo durante la conferencia de prensa programada para las 11:00, hora local, en Mar-a-Lago (13 horas de Argentina).