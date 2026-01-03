3 de enero de 2026 - 08:51

Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro: el minuto a minuto del operativo

Donald Trump se refirió el ataque militar que Estados Unidos lanzó en la madrugada del 3 de enero sobre Caracas

Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Desde Mar-a-Lago (Florida), el presidente estadounidense declaró a The New York Times: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

Trump adelantó que responderá preguntas sobre la autoridad legal del ataque y los pasos futuros durante una conferencia de prensa convocada para este sábado.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 hora Venezuela (3 am de nuestro país), con explosiones que estremecieron Caracas. Según videos y relatos en redes sociales, se escucharon múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aviones militares. Las imágenes, mostraron columnas de humo en distintos sectores, apagones generalizados y helicópteros sobrevolando la ciudad.

Usuarios de redes y medios locales informaron que las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, ambas en Caracas, fueron blanco de bombardeos. Residentes describieron miedo y confusión. Otro vecino en El Valle afirmó haber escuchado sonidos como de ametralladoras, interpretando que intentaban repeler a los aviones.

El ataque de Estados Unidos llegó tras semanas de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En días previos, Trump había anunciado el despliegue de fuerzas navales en el Caribe y declaró que los días de Maduro en el poder “están contados”.

La captura y traslado de Maduro representa un cambio sin precedentes en la política regional y alimenta la preocupación sobre la estabilidad y la seguridad en Sudamérica.

Se prevé que Trump anuncie nuevos detalles y próximos pasos respecto al operativo durante la conferencia de prensa programada para las 11:00, hora local, en Mar-a-Lago (13 horas de Argentina).

