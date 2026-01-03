3 de enero de 2026 - 08:29

Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "¡Viva la libertad, carajo!"

Tras la confirmación de Donald Trump sobre la detención del líder chavista, el presidente argentino fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar con un contundente respaldo a la operación.

Los Andes | Redacción Política
Fiel a su estilo directo y sin protocolos tradicionales, Milei reaccionó de forma inmediata al anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, consolidando una vez más la estrecha alianza ideológica y estratégica que mantiene con la Casa Blanca.

Un mensaje eufórico y contundente

"LA LIBERTAD AVANZA, VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X reaccionando a la noticia.

Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

