Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "¡Viva la libertad, carajo!"

Tras la confirmación de Donald Trump sobre la detención del líder chavista, el presidente argentino fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar con un contundente respaldo a la operación.

Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales para celebrar lo que calificó como "el fin de la tiranía más sangrienta de América Latina".

Fiel a su estilo directo y sin protocolos tradicionales, Milei reaccionó de forma inmediata al anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, consolidando una vez más la estrecha alianza ideológica y estratégica que mantiene con la Casa Blanca.

Un mensaje eufórico y contundente "LA LIBERTAD AVANZA, VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X reaccionando a la noticia.