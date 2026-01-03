3 de enero de 2026 - 08:15

EE.UU. captura a Nicolás Maduro

El presidente de los Estados Unidos anunció que el líder chavista fue detenido y extraído del país.

Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Foto:

Por Redacción Mundo

Durante la madrugada de este viernes 3 de enero, el presidente Donald Trump confirmó oficialmente que Nicolás Maduro ha sido capturado. Según las primeras informaciones, la operación no solo logró la detención del líder del régimen, sino también su inmediata extracción del territorio venezolano.

Leé además

Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro.

Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro: el minuto a minuto del operativo

Por Agustín Zamora
Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: ¡Viva la libertad, carajo!

Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "¡Viva la libertad, carajo!"

Por Redacción Política

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

3OAZXLSLHVHWDKVTIHPEOZB3VM
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2007411526970343871&partner=&hide_thread=false

Detalles de una operación

Fuentes de inteligencia sugieren que la captura se produjo en un operativo de alta precisión que involucró fuerzas tácticas y una coordinación tecnológica sin precedentes. No se ha confirmado aún si hubo resistencia armada por parte de la Guardia de Honor Presidencial o si se trató de una entrega negociada bajo presión extrema.

El paradero actual de Maduro es objeto de intensas especulaciones. Mientras algunos informes señalan que podría estar siendo trasladado a una base militar en el Caribe, otros sugieren que su destino final es territorio estadounidense para enfrentar los cargos por los cuales el Departamento de Justicia ofrecía una recompensa millonaria desde hace años.

El vacío de poder en Caracas

En Venezuela, la noticia ha generado un estado de parálisis. Las calles de Caracas, que amanecieron con un despliegue militar inusual, muestran una mezcla de silencio tenso y focos de celebraciones espontáneas en barriadas populares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maduro excarceló a 87 detenidos por las protestas de 2024 en la madrugada de Año Nuevo.

Maduro excarceló a 87 presos políticos por las protestas de 2024 en la madrugada de Año Nuevo

Por Redacción Mundo
Nicolás Maduro. (EFE).

Venezuela liberó a 99 presos políticos en plena tensión con Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Entre gaitas y amenazas de Trump: Maduro desafió el despliegue naval de EE. UU. con festejos navideños.

Entre gaitas y amenazas de Trump: Maduro desafió el despliegue naval de EE. UU. con festejos navideños

Por Redacción Mundo
Pavel Durov, dueño de Telegram, tiene 106 hijos y sigue donando esperma bajo condiciones muy específicas.

Pavel Durov, dueño de Telegram: tiene 106 hijos e insólitos requisitos a la hora de donar esperma

Por Redacción Mundo