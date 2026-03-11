Los responsables 'Yu-Gi-Oh!' aclararon que no autorizaron el uso de su contenido. El video, publicado en plena guerra con Irán, muestra al protagonista junto a imágenes de bombardeos.

Un anime denunció a la Casa Blanca por usar imágenes de la serie en un video de propaganda militar.

Los responsables de la serie de de animación japonesa 'Yu-Gi-Oh!' acusaron este miércoles a la Casa Blanca de utilizar sin permiso imágenes de su propiedad intelectual en una pieza de propaganda sobre el Ejército estadounidense publicada en la red social X.

A través de un comunicado oficial en la misma plataforma, la cuenta de la serie publicó: "Nos hemos enterado de que una publicación en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca utilizó imágenes de la serie de anime Yu-Gi-Oh!. Esto se realizó sin la autorización del titular de los derechos". Asimismo, subrayaron que nadie asociado al manga o al anime tuvo participación alguna en la creación del video.

It has come to our attention that… — (@yugioh_anime) March 11, 2026 El video en cuestión, de 42 segundos de duración, fue difundido el pasado 6 de marzo. En la pieza audiovisual se intercalan clips de diversas películas, videojuegos y series con registros reales de bombardeos ejecutados por las fuerzas estadounidenses.

Casi al cierre del video, en el segundo 37, aparece el protagonista de la serie, Yugi Muto, después de una imagen de una explosión en un barco captada con visión nocturna. El montaje finaliza con una imagen del secretario de Guerra, Pete Hegseth, acompañada de la frase en mayúsculas: "JUSTICIA AL ESTILO ESTADOUNIDENSE".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2029741548791853331&partner=&hide_thread=false JUSTICE THE AMERICAN WAY. pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026 El vídeo fue publicado en plena escalada del conflicto en Oriente Medio, que comenzó el sábado 28 de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en los que mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.