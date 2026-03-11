11 de marzo de 2026 - 10:05

Irán afirma que el líder supremo Mojtaba Jamenei está "sano y salvo" tras rumores de ataque

A través de una publicación en su canal de Telegram, Yousef Pezeshkian afirmó que recibió información de personas cercanas con “contactos” directos que le confirmaron que el líder supremo se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Mundo

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, se encuentra “sano y salvo”, según aseguró este martes Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

La aclaración surge luego de que distintos informes difundidos por medios internacionales señalaran que Mojtaba Jamenei habría resultado herido durante ataques conjuntos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no brindaron detalles oficiales sobre posibles daños o víctimas vinculadas a esos ataques, mientras continúan circulando versiones contradictorias en medio de la creciente tensión en la región.

