Quién es Mojtaba Khamenei: el nuevo líder supremo de Irán que no es ayatolá pero podría prolongar la guerra

Mojtaba Khamenei, de 56 años, asume el mando tras la muerte de su padre, consolidando un régimen familiar apoyado por los militares y cerrando la puerta a reformas.

Irán ha definido su futuro inmediato con el ascenso de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. A los 56 años, el hijo del fallecido ayatolá asume el mando en un contexto de guerra abierta contra los intereses estadounidenses, enviando una señal clara de que el régimen no caerá como esperaba Washington.

Las raíces del poder: las colinas de Qom y la sombra de la Guardia Revolucionaria Mojtaba Khamenei no es un desconocido para los sectores más duros de Teherán. Aunque ha operado en las sombras durante décadas, su figura se forjó en las oficinas de control de las fuerzas de seguridad y en los centros teológicos de la ciudad de Qom. Su ascenso representa la victoria de la línea más intransigente, estrechamente vinculada a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite que realmente dirige la maquinaria bélica del país.

image Guardia Revolucionaria de Irán. La elección de un perfil tan agresivo responde a una necesidad de supervivencia institucional. En un momento donde Irán se siente amenazado en su propia existencia, el régimen descarta cualquier apertura pragmática. Para el sistema iraní, nombrar a un líder reformista o dialoguista en medio de la presión militar externa equivaldría a admitir una derrota frente a Estados Unidos e Israel. Por ello, Mojtaba funciona como un candado: su reputación de "halcón" asegura que la respuesta del país sea el enfrentamiento total antes que la concesión política.

A diferencia de su padre, el nuevo líder carece del estatus religioso de ayatolá, situándose un peldaño por debajo en la jerarquía teológica. Sin embargo, compensa esta carencia con un control férreo sobre el aparato represivo. Su historial incluye la participación directa en el aplastamiento de las movilizaciones populares de 2009, 2019 y las recientes protestas de "Mujer, vida, libertad" en 2022. Para los expertos, este pasado garantiza que no habrá cambios en la política interna de opresión.

image Mujeres iraníes en protesta. Así se prevé que se configure el escenario bélico La presencia de un líder comprometido con la resistencia prolongará el conflicto, alejando cualquier posibilidad de una solución pacífica gestionada por sectores más moderados de la presidencia. La infraestructura militar iraní, diseñada de forma descentralizada con rampas de lanzamiento dispersas, permite que el mando de Mojtaba mantenga su capacidad de combate incluso bajo ataques constantes.