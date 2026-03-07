Ángel Cappa criticó duramente a Lionel Messi por visitar a Trump: "Fue como una cachetada"

El exentrenador argentino Ángel Cappa se refirió en duros términos a la comparecencia de esta semana del Inter Miami y Lionel Messi a la Casa Blanca, donde el astro del fútbol mundial apareció junto con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

En una columna de opinión para La Vida en Orsai, el DT que cuenta con pasos por River Plate, y Huracán de Parque Patricios se quejó de la visita de Messi al primer mandatario estadounidense.

Ángel Cappa opinó duramente sobre Donald Trump: "Buscan el apoyo de los triunfadores" donald trump La primera crítica fuerte fue para el propio Trump, al que acusó de querer colgarse de la idolatría del capitán de la Selección Argentina. “Desde que el fútbol es el deporte de mayor convocatoria del mundo, hace ya una pila de años, los políticos y gobernadores de todas las orientaciones ideológicas, democráticos, tiranos o lo que fueran, buscan el apoyo de los triunfadores. Especialmente de los ídolos. Fotografiándose con ellos piensan que comparten algo de su idolatría y aceptación popular. Hay veces, momentos, circunstancias, donde el deportista no tiene cómo eludir el acercamiento interesado del político", expresó.

Luego trató a los futbolistas de desclasados, en un tiro por elevación al propio Messi. "El fútbol se nutre, mayoritariamente, de jugadores pertenecientes a los barrios más humildes, a la clase obrera. Es decir, a los más castigados por las élites del poder. Sin embargo el sistema tiene los mecanismos adecuados para que, como ya sabemos, las víctimas odien a los verdugos y al mismo tiempo quieran imitarlos. Por eso cuando acceden a una situación económica holgada, o muy holgada, piensan que ya forman parte de la clase social dominante y adoptan no solo su forma de vivir, sino también de pensar. Desconocen que nunca son aceptados como nuevos miembros de las clases elitistas. El dinero nunca es el pasaporte para acceder al estatus al que aspiran", expresó.

Cappa criticó a Lionel Messi: "Qué lástima" LIONEL MESSI Histórico encuentro en la Casa Blanca: Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami, campeón de la MLS. Gentileza. Ángel Cappa no se quedó ahí, y se refirió de forma directa a Lionel Messi, al que elogió deportivamente: "No solo es el mejor futbolista del mundo actualmente, sino que forma parte de los mejores de la historia, junto a Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona. Ha repartido y sigue haciéndolo, alegrías y emociones por todo el planeta, desde hace muchos años, como lo que es: un genio, un inventor de maravillas", opinó.