El Presidente compartió un video de 2018 donde, con datos estadísticos, blindaba al "10" de las críticas periodísticas. El posteo se dio luego de que Messi visitara a Trump en la Casa Blanca.

Tras las criticas del kirchnerismo a Messi por su encuentro con Trump, Milei reivindicó su histórica defensa.

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para recordar su postura a favor de Lionel Messi cuando gran parte del periodismo lo cuestionaba. El mensaje del mandatario llega poco después de el astro argentino fuera recibido por Donald Trump en la Casa Blanca y desatara críticas del kirchnerismo.

Lionel Messi - Donald Trump Lionel Messi fue recibido por Trump en la Casa Blanca EFE La visita del futbolista a Washington se dio tras una invitación oficial al Inter Miami CF, último campeón de la Major League Soccer 2025. Ante la repercusión, Milei citó un tuit en su cuenta de X y lanzó: "Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos... Fin.".

image El tuit de Milei recordando su defensa a Messi cuanto todos lo cuestionaban. "Primero los datos": el archivo que se hizo viral En el video de 2018 recuperado por el Presidente, se lo ve en una entrevista en el Canal de la Ciudad apelando a su formación económica para defender al jugador. "¿Sabe lo que decía Friedman? Primero los datos", comenzaba diciendo Milei ante el conductor que cuestionaba la falta de títulos de Messi con la Selección en aquel entonces.

"Primero los datos. Messi como juvenil jugó 306 partidos e hizo 355 goles. Como profesional jugó 815 partidos y e hizo 650 goles. Es decir, en su carrera, messi jugó 1121 partidos e hizo 1005 goles", continuó.

Embed Pleno año 2018, Milei bancaba con todo a Messi mientras el periodismo lo cuestionaba fuertemente.



"No hay otro jugador en la historia del fútbol mundial comparable con Messi" pic.twitter.com/1S4grna7T8 — Mati Smith (@Trumperizar) March 6, 2026 Luego el periodista lo interrumpió y Milei lanzó: "Pará, su uno toma los goles del profesionalismo, sabe que hoy se hacen menos de la mitad de los goles que los que habían en la época de pelé. Con lo cual hoy Messi sería un jugador de más de 1.300 goles". El comunicador le respondió cuestionando que Messi "no levantó la copa (Del Mundo)".