Tras las criticas del kirchnerismo a Messi por su encuentro con Trump, Milei reivindicó su histórica defensa

El Presidente compartió un video de 2018 donde, con datos estadísticos, blindaba al "10" de las críticas periodísticas. El posteo se dio luego de que Messi visitara a Trump en la Casa Blanca.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La visita del futbolista a Washington se dio tras una invitación oficial al Inter Miami CF, último campeón de la Major League Soccer 2025. Ante la repercusión, Milei citó un tuit en su cuenta de X y lanzó: "Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos... Fin.".

El tuit de Milei recordando su defensa a Messi cuanto todos lo cuestionaban.

El tuit de Milei recordando su defensa a Messi cuanto todos lo cuestionaban.

"Primero los datos": el archivo que se hizo viral

En el video de 2018 recuperado por el Presidente, se lo ve en una entrevista en el Canal de la Ciudad apelando a su formación económica para defender al jugador. "¿Sabe lo que decía Friedman? Primero los datos", comenzaba diciendo Milei ante el conductor que cuestionaba la falta de títulos de Messi con la Selección en aquel entonces.

"Primero los datos. Messi como juvenil jugó 306 partidos e hizo 355 goles. Como profesional jugó 815 partidos y e hizo 650 goles. Es decir, en su carrera, messi jugó 1121 partidos e hizo 1005 goles", continuó.

Luego el periodista lo interrumpió y Milei lanzó: "Pará, su uno toma los goles del profesionalismo, sabe que hoy se hacen menos de la mitad de los goles que los que habían en la época de pelé. Con lo cual hoy Messi sería un jugador de más de 1.300 goles". El comunicador le respondió cuestionando que Messi "no levantó la copa (Del Mundo)".

"Messi jugó 27 finales ganó 21 e hizo 28 goles. Los numeros de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi", retrucó Milei. Para cerrar su defensa técnica, citó un estudio académico titulado "Messi es imposible", donde destacan la superioridad del 10 en muchos aspectos futbolísticos.

