Lionel Messi criticó los códigos del fútbol actual: "Yo crecí con otra generación. Hoy se expone todo"

El astro del fútbol mundial no se guardó nada en una entrevista exclusiva con Nahuel Guzmán, excompañero de la Selección Argentina.

En medio de las polémicas por la situación de Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, y las sanciones a las que se enfrenta el futbolista argentino, el propio Lionel Messi dio a conocer su punto de vista sobre contar las peleas internas entre jugadores.

Lionel Messi fustigó al fútbol actual: image El futuro de Prestianni es incierto tras el cruce con Vinícius Jr. La entrevista con el arquero Nahuel Guzmán, quien fue compañero de la Pulga en la Selección Argentina, sirvió como plataforma para que el astro cuente su disconformidad con los códigos actuales del fútbol. "Me incomoda ver algunas cosas. Me pude haber zarpado y decir cualquier cosa porque te agarran momentos de calentura y ahí metemos la frase ‘todo queda en la cancha’. Y lo que pasa en un vestuario queda en un vestuario. Me resulta raro que hoy cuenten lo que pasó en un vestuario. Yo crecí con otra generación pero los momentos cambian también. Hoy se consumen más redes y se expone más todo”, expresó al respecto.

En cuanto a su comportamiento personal, el diez reconoció que es calentón, y que después se arrepiente. “No soy un santo, en un partido te calentás y reaccionás como podés. Pero lo que pasó en la cancha quedó en la cancha. Es difícil de controlarte en una cancha. Son momentos que reaccionaste de una manera rápida, pero las pulsaciones son muy altas. Después lo ves en frío y te arrepentís, pero en ese momento no pensás", lanzó.

La Pulga, entre arrepentimientos y temores: "Me da miedo contar demasiado de mí" Yanina Latorre compartió en Instagram su encuentro con Lionel Messi Yanina Latorre compartió en Instagram su encuentro con Lionel Messi. redes Ese arrepentimiento se extiende a cuestiones de la vida cotidiana, y otras que no hizo en su juventud. En ese aspecto, destacó que le gustaría saber hablar inglés, para tener mejor conexión con compañeros o figuras que lo visitan. “Me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos. Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’", destacó.

Por su forma de ser, introvertido y muy reservado en cuanto a su vida privada, Lionel no es de contar demasiadas intimidades. Sin embargo, en los últimos años se animó a soltarse para contar detalles valiosos de su día a día, a pesar del temor que eso conlleva. “A veces me da miedo contar demasiado de mí. Después lo veo y digo ‘para qué mierda conté eso’, pero está bueno también. Llegó un momento o hay un punto de soltarme un poco más. La exposición de no jugar tanto, como me pasaba en Barcelona, que era todo fútbol. Hoy, que estoy más relajado, me suelto más en ese sentido también", confió Messi.