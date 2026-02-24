Súper Rugby: Dogos XV sufrió, pero ganó

En el partido que cerró la primera fecha del torneo Súper Rugby Américas, los Dogos XV de Córdoba vencieron a Cobras Brasil de la ciudad de Sao Paulo, por 21 a 19. Hubo presencia de muchos jugadores mendocinos en la formación mediterránea.

En su cuarta participación en la historia de esta competencia de franquicias, la formación mediterránea abrió con un triunfo por tercera vez, y así mantuvo la tendencia positiva en sus estrenos.

El inicio del juego fue intenso, ambos equipos cediéndose la posesión y sin poder ingresar al ingoal rival. Julián Hernández, quien obtuvo el Torneo del Interior A con Marista, tuvo en sus pies la oportunidad de abrir el score, pero su patada no fue efectiva.

Promediando la primera etapa, el apertura brasileño João Amaral logró romper la paridad del marcador con un penal.

Minutos más tarde, fue Rosko Specman quien, utilizando el pie y su velocidad, propias de su experiencia en la modalidad de Seven, se zambulló en el ingoal local y amplió la ventaja a favor de la visita por 10-0.

La respuesta de Dogos XV no tardó en llegar: tras el empuje del maul, Juan Greissing Revol apoyó por primera vez para la franquicia cordobesa en el certamen.

Sobre el ocaso del primer tiempo, el local repitió la fórmula de line y maul para que el hooker sellara su doblete en la tarde-noche cordobesa.

Cuando el pitazo del árbitro estaba por llegar, el conjunto que disputa sus partidos en Barrio Jardín, cometió una infracción que le permitió a Amaral, mediante un penal, dejar el score a tan solo un punto: 14-13.

Rugby. Dogos XV tiene mucha presencia de rugbiers mendocinos. Gentileza Dogos XV

¿Y en el segundo tiempo?

En el inicio del complemento, la tónica fue idéntica a la primera parte: la intensidad de ambos equipos no se correspondió con el buen manejo de la ovalada. Fue João Amaral quien, como en el inicio del juego, consiguió poner a Cobras arriba con un penal.

Dogos XV recayó en la indisciplina, que el equipo brasileño no supo aprovechar, y no logró superar la mitad de cancha, a excepción de una acción en la que pudo conseguir un try, pero que no llegó a buen puerto debido a un knock on.

Fue a los 60 minutos cuando se produjo el quiebre favorable para el local: Agustín de Vertiz realizó una gran maniobra individual que Nicolás Viola completó en la punta izquierda. Sin embargo, minutos después, Amaral, nuevamente con su efectiva patada, logró poner a la visita a dos unidades: 21-19.

A partir de allí, los brasileños cometieron varias infracciones que permitieron que Dogos XV avanzara varios metros en el terreno de juego.

Sobre el cierre del juego, la ansiedad del debut comenzó a pesar en los cordobeses que perdieron, en varias oportunidades, la ovalada en terreno propio.

En el tramo final, Dogos XV hizo valer su oficio y capitalizó ese envión territorial para adueñarse definitivamente del partido.

Con mayor control de la posesión y criterio para administrar los tiempos, el conjunto cordobés sostuvo la ventaja ante un Cobras que, pese a la resistencia, no logró volver a instalarse en campo rival.

Así, la franquicia cordobesa selló un triunfo trabajado, construido desde la paciencia y la contundencia en los momentos clave.

Casi un XV mendocino

Recordemos que en Dogos XV hay ocho jugadores mendocinos, siendo la franquicia que más jugadores de nuestro medio posee y son: Tomas Gómez, Valentín Gonzálvez, Esteban Pronce, Tomas Canedo, Julián Hernández, Ernesto Giudice Blanquier, Aitor Bildosola y Genaro Podestá,

Síntesis:

Cancha: Córdoba Athletic Club, Barrio Jardín, Córdoba.

DOGOS XV (21): Francisco Aguirre, Juan Greissing Revol, Octavio Filippa, Valentín Gonzálvez, Enzo Campo, Aitor Bildosola, Tomás Gómez González, Genaro Fissore, Nicolás Viola, Julián Hernández, Agustín de Vertiz, Faustino Sánchez (C), Maurico Kember, Mateo Soler y Mateo Sánchez. Entrenador: Diego Ghiglione.

COBRAS BRASIL RUGBY (19): João Lucas Marino, Santiago Bonavento, Facundo Moreno, Cleber Dias, Helder Lúcio, Renato Santos, Matheus Cláudio, André Arruda, Zinedine Booysen, João Amaral, Tasriq Mynhardt, Robert Tenório, Lorenzo Massari (C), Sérgio Luna, y Rosko Specman. Entrenador: Josh Reeves.

Ingresaron: En Dogos XV: Alejandro Pronce, Ramiro Iglesias, Galo Fernández, Federico Rolotti, Augusto Cugnini, Genaro Podestá, Facundo Rodríguez y Facundo Pueyrredón. Cobras: Endy Willian Pinheiro, Henrique Ferreira, 18. Lautaro Facundo, Mogomotsi Mokunyane, Adrio Luiz de Melo, Maiki Lemes, Ashwin Cox, Julián Leszczynski.

Anotaciones.

Primer tiempo a los 23’ Penal de João Amaral (CBR), 25’ Try de Rosko Specman convertido por Amaral (CBR), 29’ Try de Juan Greissing Revol convertido por Julián Hernández (D), 34’ Try de Juan Greissing Revol convertido por Julián Hernández (D), 40’ Penal de João Amaral (CBR).

En el complemento: 7’ Penal de João Amaral (CBR), 20’ Try de Nicolás Viola convertido por Julián Hernández (D), 24’ Penal de João Amaral (CBR).

Resultado parcial: Dogos XV 14 - 13 Cobras Brasil Rugby.

Árbitro: Gonzalo de Achával.

Asistentes: Federico Longobardi y Tomás Ninci.