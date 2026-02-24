El paro histórico del fútbol argentino tras una denuncia contra la AFA abre un capítulo sin precedentes

El fútbol argentino atravesará una paralización sin antecedentes directos. Se trata de la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la actividad entre el 5 y el 8 de marzo en todas sus competencias oficiales.

Boca ratificó su apoyo a la AFA y respaldó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura

La medida fue adoptada por la conducción encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia como respuesta a una denuncia judicial impulsada por un organismo del Gobierno, en un conflicto que escaló del plano administrativo al político-institucional y que puso en pausa desde la Liga Profesional de Fútbol hasta las divisiones del ascenso.

La causa judicial se centra en supuestas inconsistencias en el manejo de obligaciones fiscales , particularmente vinculadas a retenciones impositivas y aportes de seguridad socia l. La investigación derivó en citaciones y medidas procesales contra autoridades de la entidad madre del fútbol argentino.

Desde la AFA sostienen que la denuncia tiene un trasfondo político y que la decisión de frenar la actividad busca expresar respaldo institucional a sus dirigentes y visibilizar el rechazo a la causa.

Frente a ese panorama, la medida de la AFA recibió el apoyo de dirigentes y clubes que interpretaron la investigación como un avance sobre la conducción del fútbol local.

Embed "Hinchas"



Porque mientras los clubes y los jugadores se arrodillan, la hinchada canta contra Chiqui Tapia.



pic.twitter.com/jkxMUCudpA — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) February 25, 2026

Un episodio sin precedentes

A diferencia de otras interrupciones históricas —como la huelga de futbolistas de 1948 por derechos laborales o el paro de 2017 impulsado por Futbolistas Argentinos Agremiados ante deudas salariales—, la actual suspensión no responde a reclamos económicos ni gremiales.

Tampoco se vincula a crisis organizativas, violencia o cuestiones deportivas. En este caso, se trata de un posicionamiento institucional del propio sistema del fútbol frente a una denuncia promovida desde el Estado, lo que configura un hecho excepcional dentro de la historia del deporte nacional.

Impacto y escenario abierto

La paralización afecta a miles de futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores y a la programación televisiva, además de obligar a reconfigurar el calendario en todas las categorías.

El avance de la causa judicial y las eventuales negociaciones entre las partes serán determinantes para definir los próximos pasos. Por ahora, el paro ya quedó instalado como el primero motivado por un conflicto judicial con el Gobierno, en un escenario que vuelve a exponer la tensa relación entre política y fútbol en la Argentina.