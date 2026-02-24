Boca ratificó su apoyo a la AFA y respaldó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura

Ante la confirmación de que la AFA convocó un paro de actividades que implica la suspensión de la fecha 9 del Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors emitió un comunicado oficial para expresar su postura. La institución señaló que acompañará la resolución adoptada por la AFA y los clubes que integran la liga.

En el texto difundido por la Comisión Directiva , el club manifestó su “más profunda solidaridad” con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggin o, ante los “reiterados ataques” que, a juicio del Xeneize, vienen sufriendo tanto ellos como sus familias en el contexto del conflicto institucional . Según el documento, la medida de fuerza responde a un escenario que genera “gran inquietud institucional” y que excede el ámbito meramente deportivo , afectando la normalidad del sistema del fútbol argentino.

La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional.

En primer lugar, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero.

En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema.

Boca Juniors entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional.

Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo.

Por ello, entendemos que actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema.

El Club Atlético Boca Juniors reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino.

El motivo del paro de la AFA

La medida adoptada responde a un rechazo formal frente a la denuncia por presunta evasión fiscal presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero contra la Asociación del Fútbol Argentino. El conflicto se originó a partir de una causa iniciada en diciembre, en la que el organismo recaudador sostiene que la entidad madre del fútbol argentino habría incumplido el pago del Impuesto a las Ganancias, el IVA y las contribuciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando una deuda que superaría los 19.300 millones de pesos.

En el marco de la investigación judicial, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron convocados a prestar declaración el próximo 5 de marzo, fecha que coincide con el inicio del paro en el fútbol argentino.