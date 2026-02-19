Adam Bareiro a Boca: la gestión final de Juan Román Riquelme y la operación de 3 millones

Juan Román Riquelme encabeza las gestiones finales para que Adam Bareiro se convierta en el último refuerzo de Boca Juniors este viernes 20 de febrero. El atacante paraguayo llega para cubrir la baja por lesión de Rodrigo Battaglia , sumándose al plantel de Úbeda tras una operación que alcanzará los 3 millones de dólares.

La negociación entró en su fase de definiciones durante la noche del miércoles , con un optimismo creciente desde las oficinas de La Bombonera . El tiempo es el principal rival de la dirigencia xeneize: este viernes vence el plazo límite para utilizar el cupo extra que se habilitó tras la grave lesión sufrida por Rodrigo Battaglia.

La estructura del acuerdo prevé que Bareiro arribe al país el mismo viernes para someterse a la revisión médica y estampar su firma en un contrato por tres temporadas, con la opción de extender el vínculo por un año adicional. Aunque todavía restan pulir detalles sobre el salario del jugador, la voluntad del delantero de 29 años por vestir la camiseta azul y oro es clave para destrabar el frente contractual.

La llegada de Bareiro, un delantero de 1,84 metros y 79 kilos, busca dotar de mayor peso ofensivo a un equipo que atraviesa un clima interno complejo. En las últimas horas, el exdefensor Rolando Schiavi lanzó duras críticas contra el entrenador Claudio Úbeda, denunciando que el técnico "no arma el equipo" , lo que añade presión a este mercado de pases.

La incorporación de Bareiro no solo responde a una urgencia deportiva, sino que cierra un círculo de interés que Boca ya había manifestado en 2024 , cuando el jugador finalmente optó por River bajo la conducción de Martín Demichelis . Como dato curioso, el delantero eliminó todo contenido relacionado a River en sus redes sociales.

El mecanismo de su retorno se facilitó debido al descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil, donde el paraguayo anotó 11 goles en 31 partidos, y la necesidad de ajustar un salario que superaba los estándares actuales de la tesorería xeneize. Este movimiento refuerza la política de la gestión de sumar jerarquía con experiencia previa en el fútbol argentino para afrontar los compromisos de la Copa Libertadores.

image

Una carrera marcada por la dualidad entre Núñez y La Ribera

Adam Bareiro entrará en los libros de historia del fútbol argentino como el futbolista número 103 en vestir oficialmente las camisetas de River y Boca. Su trayectoria previa en los clubes grandes del país muestra dos caras opuestas: mientras que en San Lorenzo fue una figura determinante con 40 goles en 120 encuentros, su etapa en Núñez fue breve y discreta, disputando apenas 16 partidos sin poder convertir goles.

image

Antes de recalar en Fortaleza, el paraguayo tuvo un paso por el Al Rayyan de Qatar, cedido por River para liberar un cupo de extranjero tras el regreso de Marcelo Gallardo. En su reciente etapa en Brasil, fue dirigido por Martín Palermo, pero no logró evitar el descenso del equipo, lo que terminó de inclinar la balanza para su regreso a la Argentina bajo el mando de Úbeda.