Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: "Si no vas a competir..."

El clima interno en Boca sumó un nuevo foco de tensión pública. Morena Beltrán cuestionó abiertamente a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel, quien acumula tres partidos consecutivos sin ser convocado. La periodista criticó la falta de comunicación del cuerpo técnico hacia el lateral derecho, cuya última participación oficial fue en mayo de 2025.
La situación de Lucas Blondel en Boca Juniors pasó de ser una alternativa de recambio a un ostracismo que ya genera ruido en el entorno mediático del club. En medio de un presente futbolístico irregular para el equipo y con la titularidad de Juan Barinaga bajo la lupa, los nulos minutos del exTigre se volvieron el centro del debate en ESPN F90.
Morena Beltrán, pareja del futbolista, fue tajante al señalar que la falta de rodaje es una decisión exclusiva del cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda. Según la comentarista, no se trata de una cuestión física, sino de una falta de afinidad futbolística por parte del entrenador hacia las características del jugador.
“No tiene lugar. Zenón juega poco. Pero juega, es parte de las convocatorias” - el enojo de Morena Beltrán en ESPN porque Úbeda no convoca a su futuro esposo Lucas Blondel
"No le gusta": El dardo de Morena Beltrán a la gestión de Úbeda
Para Beltrán, la falta de minutos de Blondel responde a un patrón que el lateral ya vivió anteriormente. "Para mí no le gusta. No le gusta como no le gustaba a Russo", disparó la periodista, comparando la situación actual con ciclos previos donde el jugador tampoco era prioridad.
Sin embargo, el punto central de su reclamo no fue la elección técnica en sí, sino la forma en que se gestiona el plantel. Beltrán enfatizó que, si un jugador no está en los planes, lo correcto es comunicárselo para que pueda buscar un nuevo destino: "El tema es que te comuniquen para que te puedas ir, para que puedas seguir sintiéndote jugador de fútbol. Eso me parece gestionar bien", lanzó como crítica directa a la conducción de Úbeda.
De titular a tercera opción: El presente de Lucas Blondel en Boca
Los números del lateral en el club reflejan un parate significativo. Desde su llegada a mediados de 2023, Blondel disputó apenas 32 partidos, con un saldo de 4 goles y una asistencia. Lo más preocupante para su carrera es que no juega un partido oficial desde el 19 de mayo de 2025, cuando el equipo era dirigido interinamente por Mariano Herrón.
Actualmente, el panorama para Blondel es desalentador. Tras haber ido al banco en las dos primeras fechas del torneo, Úbeda decidió darle prioridad a Marcelo Weigandt, quien regresó de su cesión en el Inter Miami. Con este movimiento, Blondel quedó relegado como la tercera alternativa en su puesto, detrás de Barinaga y el propio Weigandt.
El mercado de pases y la consecuencia de una salida frenada
La frustración que rodea al jugador tiene un antecedente cercano en el último mercado de pases. Blondel recibió ofertas concretas para dejar el club, tanto del medio local (Independiente y Argentinos Juniors) como del exterior (Elche de España).
Sin embargo, su partida fue frenada por la dirigencia ante la salida de Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima. En aquel momento, Blondel decidió quedarse para pelear el puesto mano a mano con Barinaga, bajo la promesa de recambio constante.