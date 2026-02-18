La periodista rompió el silencio sobre la nula participación de su pareja, quien no suma minutos oficiales desde mayo y ni siquiera figura entre los convocados.

Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: "Si no vas a competir..."

El clima interno en Boca sumó un nuevo foco de tensión pública. Morena Beltrán cuestionó abiertamente a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel, quien acumula tres partidos consecutivos sin ser convocado. La periodista criticó la falta de comunicación del cuerpo técnico hacia el lateral derecho, cuya última participación oficial fue en mayo de 2025.

La situación de Lucas Blondel en Boca Juniors pasó de ser una alternativa de recambio a un ostracismo que ya genera ruido en el entorno mediático del club. En medio de un presente futbolístico irregular para el equipo y con la titularidad de Juan Barinaga bajo la lupa, los nulos minutos del exTigre se volvieron el centro del debate en ESPN F90.

Morena Beltrán, pareja del futbolista, fue tajante al señalar que la falta de rodaje es una decisión exclusiva del cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda. Según la comentarista, no se trata de una cuestión física, sino de una falta de afinidad futbolística por parte del entrenador hacia las características del jugador.

Embed “No tiene lugar. Zenón juega poco. Pero juega, es parte de las convocatorias” - el enojo de Morena Beltrán en ESPN porque Úbeda no convoca a su futuro esposo Lucas Blondel



“Que le comuniquen a Lucas porque no juega así puede irse o sentirse jugador de futbol de nuevo” pic.twitter.com/fqnMj27E2s — PaseClave (@paseclave__) February 18, 2026 "No le gusta": El dardo de Morena Beltrán a la gestión de Úbeda Para Beltrán, la falta de minutos de Blondel responde a un patrón que el lateral ya vivió anteriormente. "Para mí no le gusta. No le gusta como no le gustaba a Russo", disparó la periodista, comparando la situación actual con ciclos previos donde el jugador tampoco era prioridad.

Sin embargo, el punto central de su reclamo no fue la elección técnica en sí, sino la forma en que se gestiona el plantel. Beltrán enfatizó que, si un jugador no está en los planes, lo correcto es comunicárselo para que pueda buscar un nuevo destino: "El tema es que te comuniquen para que te puedas ir, para que puedas seguir sintiéndote jugador de fútbol. Eso me parece gestionar bien", lanzó como crítica directa a la conducción de Úbeda.