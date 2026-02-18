En la Liga Nacional de Vóley, Municipalidad de San Martín desea hacer historia

Mariano Solís es el DT del elenco de Vóley de la Municipalidad de San Martín y antes del debut de sus pupilas en la Liga Nacional femenina, que se disputa en el cubierto del club Pacífico, sostuvo un corto, pero fructífero mano a mano con este medio.

Para este tipo de eventos la actividad previa es muy importante, el coach dijo sobre este tema: “Nuestro equipo comenzó a entrenar aproximadamente en noviembre, aunque fue desde diciembre cuando asumimos un compromiso más firme y sostenido. Esto implicó entrenar durante todo el verano, con algunas pausas por vacaciones o días específicos de descanso, pero manteniendo siempre la continuidad del proceso. Esa constancia fue clave, no solo desde lo físico y técnico, sino también desde la construcción del grupo y de nuestra identidad como equipo”

“Algo que también nos caracteriza-agregó el profesor- es la actitud frente a los desafíos. No evitamos las situaciones exigentes; por el contrario, buscamos enfrentarlas. Tenemos la voluntad de exponernos a nuevas experiencias competitivas, de medirnos con rivales de jerarquía y de aprender en cada instancia”.

El entrenador también tuvo algunas líneas para opinar acerca de la zona que les toca en esta Liga Nacional. “En cuanto a los equipos con los que nos enfrentaremos, que son: Club Universitario de Córdoba, Selección Argentina Sub-19, Gimnasia y Tiro de Tucumán, Club Regatas Mendoza, Brujas Vóley Misiones, Banco Provincial de Santa Fe, Club San José sabemos que serán rivales de gran nivel. Si bien aún no contamos con información exhaustiva sobre cada uno, entendemos la importancia del análisis previo”.

Solís fue claro en señalar las metas y objetivos que tienen en esta competencia liguera: “Nuestra meta principal es lograr la permanencia en la Liga Nacional. Ese es el objetivo concreto que nos guía. Sin embargo, no concebimos esa meta como un límite, sino como un punto de partida. A partir de allí, todo lo que esté a nuestro alcance será una posibilidad real, y no consideramos que nuestro potencial sea poco. Confiamos en el trabajo que venimos realizando y en la capacidad del grupo para competir al máximo nivel”

Luego el estratego sumó: “Paralelamente, entendemos que el verdadero crecimiento no se mide únicamente en resultados. Priorizamos el desarrollo individual de cada jugadora que forma parte de la institución: mejorar técnicamente, fortalecernos física y mentalmente, adquirir mayor lectura de juego y asumir responsabilidades dentro de la cancha”

Sobre el final, Mariano Solís realizó precisiones sobre sus dirigidas. “Este equipo no es solo un conjunto que entrena para competir; es un espacio de crecimiento, aprendizaje y amistad. Y esa combinación; compromiso, ambición y unión, es, sin duda, lo más sólido que tenemos”..

El equipo

La formación esteña que representa a la Municipalidad de San Martín está integrada por: Vale González, Paula Caro, Sofía Vidoret, Valentina Defidelis, Valentina Bartuluchi, Emilia Yeboah, Guadalupe Arrojo, Geraldine Ledda, Celeste Maldonado, Tamara Rodríguez, Betsabe Olivares, Julieta Lagos, Sofía Dutto, Luana Magallanes, Nicole López, Lourdes Sosa, Martina Cozzari, Melina Lázaro, Constanza Priori y Clara Campanario.