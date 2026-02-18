18 de febrero de 2026 - 19:59

En la Liga Nacional de Vóley, Municipalidad de San Martín desea hacer historia

El elenco esteño compite en el torneo, que durante estos días se disputa en el club Pacífico y reúne a los mejores clubes de Vóley del país

Vóley. Elenco de la Municipalidad de San Martín, que disputa la Liga Nacional Femenina

Vóley. Elenco de la Municipalidad de San Martín, que disputa la Liga Nacional Femenina

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Mariano Solís es el DT del elenco de Vóley de la Municipalidad de San Martín y antes del debut de sus pupilas en la Liga Nacional femenina, que se disputa en el cubierto del club Pacífico, sostuvo un corto, pero fructífero mano a mano con este medio.

Leé además

Vóley. Este miércoles debutará, en la LIga Nacional,  el sexteto de Mendoza de Regatas ante San José.

El Vóley de Mendoza de Regatas listo para afrontar la Liga Nacional femenina

Por Gonzalo Tapia
Vóley. Las chicas del Tricolor esperan su debut liguero, como todos los equipos se han preparado a conciencia

La Liga Nacional de Vóley empieza en Mendoza

Por Gonzalo Tapia

Preparativos esteños, para La Liga Nacional

Para este tipo de eventos la actividad previa es muy importante, el coach dijo sobre este tema: “Nuestro equipo comenzó a entrenar aproximadamente en noviembre, aunque fue desde diciembre cuando asumimos un compromiso más firme y sostenido. Esto implicó entrenar durante todo el verano, con algunas pausas por vacaciones o días específicos de descanso, pero manteniendo siempre la continuidad del proceso. Esa constancia fue clave, no solo desde lo físico y técnico, sino también desde la construcción del grupo y de nuestra identidad como equipo”

“Algo que también nos caracteriza-agregó el profesor- es la actitud frente a los desafíos. No evitamos las situaciones exigentes; por el contrario, buscamos enfrentarlas. Tenemos la voluntad de exponernos a nuevas experiencias competitivas, de medirnos con rivales de jerarquía y de aprender en cada instancia”.

La zona que les tocó

El entrenador también tuvo algunas líneas para opinar acerca de la zona que les toca en esta Liga Nacional. “En cuanto a los equipos con los que nos enfrentaremos, que son: Club Universitario de Córdoba, Selección Argentina Sub-19, Gimnasia y Tiro de Tucumán, Club Regatas Mendoza, Brujas Vóley Misiones, Banco Provincial de Santa Fe, Club San José sabemos que serán rivales de gran nivel. Si bien aún no contamos con información exhaustiva sobre cada uno, entendemos la importancia del análisis previo”.

Solís fue claro en señalar las metas y objetivos que tienen en esta competencia liguera: “Nuestra meta principal es lograr la permanencia en la Liga Nacional. Ese es el objetivo concreto que nos guía. Sin embargo, no concebimos esa meta como un límite, sino como un punto de partida. A partir de allí, todo lo que esté a nuestro alcance será una posibilidad real, y no consideramos que nuestro potencial sea poco. Confiamos en el trabajo que venimos realizando y en la capacidad del grupo para competir al máximo nivel”

Luego el estratego sumó: “Paralelamente, entendemos que el verdadero crecimiento no se mide únicamente en resultados. Priorizamos el desarrollo individual de cada jugadora que forma parte de la institución: mejorar técnicamente, fortalecernos física y mentalmente, adquirir mayor lectura de juego y asumir responsabilidades dentro de la cancha”

Sobre el final, Mariano Solís realizó precisiones sobre sus dirigidas. “Este equipo no es solo un conjunto que entrena para competir; es un espacio de crecimiento, aprendizaje y amistad. Y esa combinación; compromiso, ambición y unión, es, sin duda, lo más sólido que tenemos”..

El equipo

La formación esteña que representa a la Municipalidad de San Martín está integrada por: Vale González, Paula Caro, Sofía Vidoret, Valentina Defidelis, Valentina Bartuluchi, Emilia Yeboah, Guadalupe Arrojo, Geraldine Ledda, Celeste Maldonado, Tamara Rodríguez, Betsabe Olivares, Julieta Lagos, Sofía Dutto, Luana Magallanes, Nicole López, Lourdes Sosa, Martina Cozzari, Melina Lázaro, Constanza Priori y Clara Campanario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El equipo de San Rafael Vóley sub campeón argentino en el marco de la Liga Federal.

Vóley: San Rafael con medalla de plata y ascenso en San Juan

Por Gonzalo Tapia
Germán Broggi ganó la 6° etapa y Cristian Moyano sigue al frente de la general. 

Vuelta de Mendoza: Germán Broggi de la Municipalidad de Godoy Cruz, se quedó con el oro de la sexta etapa

Por Jorge Márquez
Omar Alejandro Contreras: El ciclismo se forja en lo duro

Omar Alejandro Contreras: "El ciclismo se forja en lo duro"

Por Jorge Márquez
Álvarez y Martínez jugaron por la Champions League

Aporte argentino en la Champions League: gol de Julián Álvarez y lesión de Lautaro Martínez

Por Redacción Deportes