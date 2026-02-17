El Vóley de Mendoza de Regatas listo para afrontar la Liga Nacional femenina

Este miércoles el elenco de "CMR" debutará en una nueva edición de la Liga Nacional de Vóley en su capítulo femenino ante su similar de San José de la Provincia de Entre Ríos. EL entrenador es el reconocido especialista Javier Carrasco.

Recordemos que Mendoza de Regatas ascendió el año pasado de categoría, desde la Liga Federal donde consiguió uno de los pasajes, para disputar la Liga Nacional de Vóleibol 2026, tras llegar a la gran final de ese certamen, que se disputó en la ciudad de San Juan..

"Son jugadoras muy jóvenes entre 15 y 19 (12 jugadoras). Se le suman 4 adultas .. muy joven para estar jugando dos años consecutivos en la liga. Una federal y ahora Argentina", empezó diciendo Carrasco.

Luego el estratego del equipo del Lago contó: "El objetivo es desarrollar a las niñas del club. Es un plantel muy joven y en su totalidad salido de nuestras inferiores.Nos gustaría poder competir, jugar de igual a igual con todos los participantes (son equipos muy buenos) y sería un gran logro permanecer en la categoría. Recordando que el objetivo es desarrollar las niñas".

Después Carrasco expresó: "Todos estos equipos ya participaron de la liga Argentina el año pasado (nosotros no), algunos jugaron el nivel 1 (el que vamos a jugar ahora es el 2). Son equipos muy buenos. Estamos contentos de poder darle a nuestro equipo, está oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Vamos a disfrutar de esta experiencia nueva".

Acerca de los mejor que tiene el equipo, el entrenador fue certero en señalar: "La juventud y el tiempo para crecer".

Sobre la preparación para esta competencia Carrasco sumó que "la preparación fue importante. Durante dos meses hicieron doble turno, una carga muy alta en todos los aspectos. con mucho compromiso y dedicación de todo el equipo. Es importante destacar que llegamos bien".

regatas dos Vóley. Equipo del Club Mendoza de Regatas que compite en la Liga Nacional 2026. CMR

Nómina de jugadoras de CMR

Luz Morales, Florencia Fernández, Bianca Márquez, Martina Cortecoso, Belén Olarte, Rosario Agostinelo, Isabela Juan, Paula Echevarrieta, Camila Cepeda, Ana Roiz, Alba Pérez, Julia Orosco, Martina Bas, Chiara Abelleira, Pilar Arancibia y Milagros Suárez.

El resto del cuerpo técnico

Además del profesor Carrasco, el cuerpo técnico lo conforman: Emanuel Del Curro, David Carrasco, Diego Marincovich, Victor Berardi, y Mariano Giglio.