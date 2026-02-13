Vóley: San Rafael con medalla de plata y ascenso en San Juan

San Rafael Vóley jugará el proximo año La Liga Nacional de Vóley masculina luego de acceder a la gran final del Federal donde cayó ante Once Unidos.

Vóley. Las chicas del COP fueron quintas en el torneo Federal

El equipo de San Rafael Vóley sub campeón argentino en el marco de la Liga Federal.

En el polideportivo Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan finalizó la Liga Federal 2026 y Once Unidos y El Tala son los nuevos campeones de la competencia luego de vencer en la final a SR Vóley y Citta, respectivamente. Pescadores y Regatas de Santa Fe completaron los podios.

¿Cómo fue todo en San Juan? La competencia se disputó desde el 3 de febrero con la participación de 26 equipos masculinos y 22 femeninos. Se jugaron más de 200 partidos con acción en el Estadio Aldo Cantoni y las tres del Velodrómo, además de UPCN que se sumó para la jornada final.

En las definiciones de los terceros puestos, Regatas derrotó a UPCN por 3 a 1 para subirse al podio, mientras que Pescadores se quedó con un buen partido contra Racing de La Pampa en tie break para quedar tercero.

Juan Ignacio Macció y Sofía Miguel fueron distinguidos como los mejores jugadores de cada final.