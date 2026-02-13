13 de febrero de 2026 - 18:08

Vóley: San Rafael con medalla de plata y ascenso en San Juan

San Rafael Vóley jugará el proximo año La Liga Nacional de Vóley masculina luego de acceder a la gran final del Federal donde cayó ante Once Unidos.

El equipo de San Rafael Vóley sub campeón argentino en el marco de la Liga Federal.

El equipo de San Rafael Vóley sub campeón argentino en el marco de la Liga Federal.

Foto:

Vóley. Las chicas del COP fueron quintas en el torneo Federal

Vóley. Las chicas del COP fueron quintas en el torneo Federal

Foto:

FEVA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el polideportivo Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan finalizó la Liga Federal 2026 y Once Unidos y El Tala son los nuevos campeones de la competencia luego de vencer en la final a SR Vóley y Citta, respectivamente. Pescadores y Regatas de Santa Fe completaron los podios.

Leé además

Vóley. La capitana de las Tricolores de calle Perú, Maru Ortega

Vóley: "El objetivo es lograr uno de los ascensos a la Liga Argentina"

Por Gonzalo Tapia
Vóley. Las chicas de CGSM Pacífico que jugarán la Liga nacional en diez días más.

Vóley: CGSM Pacífico entregó su lista para la Liga Nacional

Por Gonzalo Tapia

¿Cómo fue todo en San Juan?

La competencia se disputó desde el 3 de febrero con la participación de 26 equipos masculinos y 22 femeninos. Se jugaron más de 200 partidos con acción en el Estadio Aldo Cantoni y las tres del Velodrómo, además de UPCN que se sumó para la jornada final.

En las definiciones de los terceros puestos, Regatas derrotó a UPCN por 3 a 1 para subirse al podio, mientras que Pescadores se quedó con un buen partido contra Racing de La Pampa en tie break para quedar tercero.

Juan Ignacio Macció y Sofía Miguel fueron distinguidos como los mejores jugadores de cada final.

¿Y en damas. qué pasó?

El elenco de Círculo Policial logró un destacado quinto lugar tras vencer a Liniers de Bahía Blanca por 3 a 0.( 23/25, 19/25 y 13/25)

Posiciones finales

Masculino

1 Once Unidos

2 San Rafael

3 Pescadores

4 Racing Castex

5 Rivadavia

6 S. Monteros

7 Náutico Avellaneda

8 EIMM

9 Madrynense

10 Juventud

11 Paracao

12 Def. Moreno

13 Hispano

14 UNSJ

15 Maipú

16 Aseba

17 Náutico San Pedro

18 CA Liniers

19 Choique

20 Puerto San Julián

21 Sel. Arg.

22 Ausonia

23 Nieva

24 Poli Evita

25 IJCP

26 Def. Norte

Femenino

1 El Tala

2 Citta

3 Regatas SF

4 UPCN

5 C. Policial

6 Liniers

7 UNSJ

8 Gremio

9 Once Unidos

10 Obras

11 Sp. Manantial

12 Ausonia

13 I. Pellegrini

14 San Guillermo

15 UNAV

16 Hispano

17 Sel. Arg.

18 Choique

19 Junín

20 UVT

21 Juv. Agraria

22 Baradero

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vóley. Bell Ville dio cátedra frente a San Lorenzo

Vóley: Sonder y Bell Ville pisan fuerte en la Liga Argentina de damas

Por Gonzalo Tapia
Pacífico Vóley. El Team Tricolor que competirán en la Liga Nacional en las próximas semanas

Vóley: Pacífico sigue con su preparación para la gran cita liguera

Por Gonzalo Tapia
El jugador brilló por 20 años em la NBA y fue figura en la Selección Argentina.

El último activo de la Generación Dorada y su inesperado regreso a la NBA

El binomio francés fue beneficiado según expertos en patinaje.

Estalla la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por un nuevo escándalo en el patinaje artístico

Por Redacción Deportes