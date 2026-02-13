Vóley: San Rafael con medalla de plata y ascenso en San Juan

En el polideportivo Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan finalizó la Liga Federal 2026 y Once Unidos y El Tala son los nuevos campeones de la competencia luego de vencer en la final a SR Vóley y Citta, respectivamente. Pescadores y Regatas de Santa Fe completaron los podios.
¿Cómo fue todo en San Juan?
La competencia se disputó desde el 3 de febrero con la participación de 26 equipos masculinos y 22 femeninos. Se jugaron más de 200 partidos con acción en el Estadio Aldo Cantoni y las tres del Velodrómo, además de UPCN que se sumó para la jornada final.
En las definiciones de los terceros puestos, Regatas derrotó a UPCN por 3 a 1 para subirse al podio, mientras que Pescadores se quedó con un buen partido contra Racing de La Pampa en tie break para quedar tercero.
Juan Ignacio Macció y Sofía Miguel fueron distinguidos como los mejores jugadores de cada final.
¿Y en damas. qué pasó?
El elenco de Círculo Policial logró un destacado quinto lugar tras vencer a Liniers de Bahía Blanca por 3 a 0.( 23/25, 19/25 y 13/25)
Posiciones finales
Masculino
1 Once Unidos
2 San Rafael
3 Pescadores
4 Racing Castex
5 Rivadavia
6 S. Monteros
7 Náutico Avellaneda
8 EIMM
9 Madrynense
10 Juventud
11 Paracao
12 Def. Moreno
13 Hispano
14 UNSJ
15 Maipú
16 Aseba
17 Náutico San Pedro
18 CA Liniers
19 Choique
20 Puerto San Julián
21 Sel. Arg.
22 Ausonia
23 Nieva
24 Poli Evita
25 IJCP
26 Def. Norte
Femenino
1 El Tala
2 Citta
3 Regatas SF
4 UPCN
5 C. Policial
6 Liniers
7 UNSJ
8 Gremio
9 Once Unidos
10 Obras
11 Sp. Manantial
12 Ausonia
13 I. Pellegrini
14 San Guillermo
15 UNAV
16 Hispano
17 Sel. Arg.
18 Choique
19 Junín
20 UVT
21 Juv. Agraria
22 Baradero