Vóley: "El objetivo es lograr uno de los ascensos a la Liga Argentina"

Maru Ortega es la capitana del elenco de Club General San Martín Pacífico , sexteto que está presto a disputar la Liga Nacional Femenina de Vóley , un premio que obtuvieron el año pasado cuando las Tricolores lograron el campeonato en la Liga Federal femenina que se disputó en el estadio Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan.

Maru contó sobre el equipo: "El grupo está bien. Somos la mitad viejas y la mitad nuevas, pero supimos ensamblarnos muy bien y rápido. Esto lo quiero destacar, porque logramos conectar mucho y amalgamarnos bien. Es importante la unión que existe, porque el año pasado fue importante para ganar la liga federal"

Sobre su cambio definitivo desde Leonardo Murialdo al Tricolor de la calle Perú, la capitana expresó: "Opté por cambiarme después de jugar la Liga Federal el año pasado. Nos abrieron las puertas de la mejor manera y nos han recibido muy bien todos a mi hija y a mi (...). En la primera terminamos terceras en el torneo local, después de perder una semi con la UN Cuyo que fue muy dura. Estoy muy contenta porque a mi edad voy a jugar mi tercera liga es muy importante en lo personal".

Mendoza estará representada por tres equipos : Club General San Martín Pacífico, campeón de la Liga Federal Femenina 2025; Club Mendoza de Regatas, subcampeón; y la Municipalidad de San Martín. La competencia otorgará dos plazas de ascenso a la máxima categoría, la Liga Argentina Femenina.

¿Cómo llegó CGSM Pacifico a la Liga Nacional 2026?

La final de la Liga Federal fue mendocina, ganada por Club General San Martín Pacífico, derrotando en el gran partido final, disputada en el Aldo Cantoni, a Mendoza de Regatas por 3 a 0, con parciales 25-21, 25-19 y 25 a 23. Ambos equipos lograron el ascenso a la Liga Nacional Femenina 2026

Plantel de Pacífico para la Liga Nacional

CGSM PACIFICO

Armadoras

Maia Carignano

Romina Vacca

Opuestas

Martina Soria

Candela Sandes

Liberos

Catalina Najul

Elisabeth Alessandrini

Puntas

Maria Eugenia Ortega (C)

Guadalupe Torres

Camila Sánchez Isola

Kiara Tognarelli

Centrales

Sofia Dacrema

Macarena Torres

Morena Benitez

Paulina Blazquez

El cuerpo técnico está integrado por: Entrenador: Mauricio Sánchez; Asistente y Mánager : Francisco Montaruli; Asistente 2: Lucas Astudillo; Preparador Físico: Emanuel Bamondis; Estadista: Eliana Luquez. Nutricionista: Emilia Roveri; Psicologo : Joaquin Morello y Jefe de delegación : Augusto Carignano.

Las zonas para la competencia de Vóley

En la zona 1 estarán Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas, San José, Municipalidad de San Martín, Banco Santa Fe, y Selección Argentina juvenil.

Por otra parte, en la zona 2 estarán Unión de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacifico, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley, y San Martín de Formosa.

GMTE