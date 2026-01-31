31 de enero de 2026 - 19:58

Vóley: La Selección Argentina tiene sede y partidos para la VNL

Al elenco masculino de Vóley, jugará el week 1 en Brasilia, ante Bélgica, Serbia, Bulgaria, Irán y los locales. El debut será en junio.

Vóley. A los chicos argentinos les tocó en la zona a Polonia, Japón y Brasil y deberán jugar en la capital del vecino país.

Vóley. A los chicos argentinos les tocó en la zona a Polonia, Japón y Brasil y deberán jugar en la capital del vecino país.

Foto:

FEVA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La FIVB anunció el calendario y sedes de la VNL (Liga de Naciones de Vóleibol) y la selección Argentina masculina de vóley jugará en Brasil, Polonia y Japón la fase regular. En caso de acceder a las finales, viajará a China.

Leé además

El Lobo buscará la recuperación en Santa Fe, donde este lunes enfrentará a Unión, desde las 22, por la Liga Profesional.

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima, entre el desafío ante Unión y la llegada de nuevos refuerzos

Por Sergio Faria
Futsal. Uno de los festejos del elenco nacional ante Venezuela

Futsal: Argentina jugará la final ante Brasil

Por Gonzalo Tapia

En la primera ronda o Week enfrentarán a Irán, Brasil, Serbia, Bélgica y Bulgaria.

Dos semanas más tarde, la Selección se trasladará a Gliwice, en Polonia, para el segundo Week y el cierre será del 15 al 19 de julio en Kansai, localidad de Japón.

Sede en Brasilia, Brasil

Week 1 10-14 de junio. Sede: Brasilia. Rivales: Brasl, Bélgica, Serbia, Bulgaria e Irán

Week 2: del 24 al 28 de junio, Sede: Gliwice (Polonia). Rivales: Polonia, Turquía, Bélgica, Alemania y China.

Week 3: del 15 al 19 de julio, Sede: Kansai (Japón). Rivales: Japón, Italia, Bélgica, Canadá y Cuba.

Finales

29/7 al 2/8 en Ningbo, China

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Javier Frana capitán del elenco nacional que empezará a disputar la Copa Davis ante Corea del Sur, en el primer fin de semana de febrero.

Copa Davis: La selección argentina de tenis partió rumbo a Corea del Sur

Por Gonzalo Tapia
Tenis. La última final que jugaron los tenistas serbio y español fue en los Juegos Olímpicos de París.

Abierto de Australia: Alcaraz y Djokovic juegan, en tenis, la final que es histórica y para alquilar balcones

Tenis. La jugadora Kazaja, Elena Rybakina 

Tenis: Elena Rybakina se quedó con el título del Abierto de Australia en Melbourne

Por Gonzalo Tapia
Enzo Fernández, figura en el Chelsea de Inglaterra

Gol agónico de Enzo Fernández para la victoria sufrida del Chelsea

Por Redacción Deportes