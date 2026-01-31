Vóley: La Selección Argentina tiene sede y partidos para la VNL

Al elenco masculino de Vóley, jugará el week 1 en Brasilia, ante Bélgica, Serbia, Bulgaria, Irán y los locales. El debut será en junio.

Vóley. A los chicos argentinos les tocó en la zona a Polonia, Japón y Brasil y deberán jugar en la capital del vecino país.

La FIVB anunció el calendario y sedes de la VNL (Liga de Naciones de Vóleibol) y la selección Argentina masculina de vóley jugará en Brasil, Polonia y Japón la fase regular. En caso de acceder a las finales, viajará a China.

En la primera ronda o Week enfrentarán a Irán, Brasil, Serbia, Bélgica y Bulgaria.

Dos semanas más tarde, la Selección se trasladará a Gliwice, en Polonia, para el segundo Week y el cierre será del 15 al 19 de julio en Kansai, localidad de Japón.

Sede en Brasilia, Brasil Week 1 10-14 de junio. Sede: Brasilia. Rivales: Brasl, Bélgica, Serbia, Bulgaria e Irán

Week 2: del 24 al 28 de junio, Sede: Gliwice (Polonia). Rivales: Polonia, Turquía, Bélgica, Alemania y China. Week 3: del 15 al 19 de julio, Sede: Kansai (Japón). Rivales: Japón, Italia, Bélgica, Canadá y Cuba. Finales 29/7 al 2/8 en Ningbo, China