Embromaron a Senegal y ahora el campeón del fútbol africano es Marruecos

Con polémica. El ente rector del fútbol del Continente Negro resolvió darle el titulo por escritorio a los Leones del Atlas

Fútbol. Una gran polémica hay en África tras el cambiazo que hizo la CAF

La dramática final de la Copa Africana de Naciones de Fútbol tuvo una inesperada y escandalosa resolución dos meses después de su disputa. La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) definió darle el partido por perdido a Senegal, que había ganado por 1-0 en el alargue y declarar campeón a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0.

¿Qué pasó en África? En aquel encuentro, que se disputó el 18 de enero en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat en Marruecos, los senegaleses explotaron con el arbitraje del congoleño Jean Ndala por el agónico penal que señaló para los locales (a los 98 minutos) y abandonaron el terreno de juego.

Luego de 10 minutos de incertidumbre, Sadio Mané convenció a sus compañeros y al entrenador de regresar. El partidose reanudó y Edouard Mendy le tapó el penal a Brahim Díaz.