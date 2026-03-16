Tras su paso en falso en Argentinos Juniors, "Chiquito" Sergio Romero, anunció su retiro del fútbol

En silencio y fuera de la cancha. Así decidió ponerle punto final a una carrera que tuvo de todo. A los 39 años, Sergio Chiquito Romero se retiró del fútbol profesional por cuestiones familiares, pese a tener algunas ofertas para continuar atajando, y se lanzará como entrenador.

Si bien f antaseaba con un llamado de Racin g , club del que surgió pero con el que se rompió la relación debido a su paso por Boca y sus declaraciones en su presentación en La Bombonera, nadie en Avellaneda le hizo sonar el teléfono al histórico arquero.

Estaba libre desde diciembre, cuando finalizó su paso fugaz por Argentinos Juniors marcado por algunos errores puntuales . A La Paternal llegó sin demasiado rodaje desde Boca, donde había sido relegado en la consideración, no solo por la incorporación de Agustín Marchesín, sino por la pelea con un plateísta tras perder un Superclásico en septiembre de 2024.

Su etapa con el buzo azul y oro fue una montaña rusa de emociones: un debut que se hizo esperar por sus frecuentes molestias en las rodillas que lo obligaron a pasar por el quirófano, atajadas heroicas en las definiciones por penales de la Copa Libertadores 2023 , el título que se escapó en el Maracaná en el tiempo extra y luego más lesiones y equivocaciones que le costaron caro.

Embed Yo sé qué no es del agrado de todos, pero lo feliz que fue esa noche en la que Chiquito Romero le atajó los penales a Holanda no lo puedo explicar.



Se retira el tipo que nos dejó en una final del Mundo. pic.twitter.com/W5rAOiQSzt — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) March 16, 2026

“El hincha de Boca me tiene un respeto muy grande y cada vez que me cruza me pregunta por qué me fui. ¿Por qué fue? Creo que por el episodio con el hincha y porque el último año que me tocó atajar no fue igual al anterior. Si el grupo de 2023 ganaba la Libertadores, todos los que estábamos en ese momento hubiésemos tenido un margen todavía más grande para seguir adentro del club”, había dicho Romero sobre su ciclo en el Xeneize.

Su etapa en la Selección Argentina

En su carrera resalta una extensa y nutrida etapa en la Selección Argentina. Desde las Juveniles, donde se consagró campeón mundial sub 20 en 2007 y se colgó la medalla olímpica en Beijing 2008 (con un plantel sub 23), hasta la Mayor, con la que acumuló récords, triunfos y varios golpazos que dejaron cicatriz. Sigue siendo el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional (96, seguido por Emiliano Dibu Martínez con 57) y fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y de la Copa América 2015 y 2016.

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Su salto a Europa se dio temprano e incluyó experiencias en AZ Alkmaar (dio dos vueltas olímpicas en Países Bajos), Mónaco, Sampdoria, Manchester United (levantó cuatro títulos, entre ellos una Europa League) y Venezia.

Durante casi dos décadas de trayectoria, fue dirigido por numerosos técnicos reconocidos que fueron inculcándoles sus ideas. “Estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”, había asegurado Chiquito meses atrás en DSports Radio, en caso de no encontrar club.

image Sergio Romero, dejó su huella en el fútbol de la Argentina. Subcampeón Mundial en Brasil 2014. Gentileza.

Recibido de entrenador en 2023, en aquella entrevista dio indicios de su perfil en el corralito: “Voy a dar el paso sin ningún problema. Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Jugar en Europa y ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas para encontrar el camino”.