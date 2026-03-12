Una yerba brasileña podría convertirse en sponsor de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La empresa brasileña Baldo estaría cerca de cerrar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para convertirse en sponsor oficial de la Selección Argentina en la previa y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El posible acuerdo genera revuelo en el sector yerbatero , ya que implicaría que una marca extranjera se asocie comercialmente con el seleccionado nacional en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El próximo Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Desde la compañía señalaron que uno de los principales objetivos del acuerdo es vincular oficialmente la marca con algunos de los futbolistas más populares del plantel argentino .

Según fuentes de la empresa citadas por el sitio Plan B de Misiones, la compañía busca aprovechar el vínculo informal que ya existe entre la marca y varios jugadores del seleccionado .

Yerba Baldo La yerba brasileña Baldo sería sponsor de la Selección Argentina en el Mundial 2026. NA

“Baldo es la yerba que toma Messi y el Dibu Martínez, pero no lo podíamos utilizar publicitariamente por un tema de derechos de imagen. Ahora sí queremos acompañar el último Mundial de Messi”, indicaron desde la firma.

Entre las figuras asociadas al consumo de mate aparecen el capitán argentino Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami CF, y el arquero campeón del mundo Emiliano Martínez.

Si el acuerdo se concreta, la empresa podría utilizar el nombre, el escudo y distintos activos comerciales de la Selección, e incluso asociar su imagen con algunos futbolistas, dependiendo del alcance final del contrato.

Preocupación en el sector yerbatero argentino

La posible sponsorización de Baldo también genera inquietud dentro de la industria yerbatera argentina, que atraviesa dificultades y mantiene históricas disputas por el precio de la materia prima.

A pesar de que Argentina es el principal productor, consumidor y exportador mundial de yerba mate, analistas del sector señalan que la industria local no logró desarrollar estrategias de marketing global al mismo ritmo que creció el consumo internacional de la bebida.

Mientras tanto, empresas brasileñas avanzaron con estrategias comerciales más agresivas para posicionar sus marcas en distintos mercados.

La expansión internacional de Baldo

Baldo es una de las principales yerbateras de Brasil y también produce la marca Canarias, líder en el mercado uruguayo.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2022, esa marca generó gran repercusión cuando se viralizaron imágenes de los jugadores argentinos transportando paquetes de yerba en sus valijas durante el torneo.

En los últimos años la empresa también ganó presencia en las góndolas argentinas y actualmente se estima que comercializa cerca de 250.000 kilos por mes en el país.

La compañía tiene su sede en la ciudad de Encantado, con planta de elaboración en Canoinhas y plantaciones en el estado brasileño de Paraná. Un dato llamativo es que más de la mitad de los envases de Baldo se producen en Argentina, en una planta ubicada en Leandro N. Alem.

Si el acuerdo con la AFA finalmente se confirma, la empresa brasileña daría un paso clave en su estrategia de expansión internacional y reabriría el debate en la industria yerbatera local sobre la falta de estrategias comerciales para capitalizar el crecimiento global del mate.