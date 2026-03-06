6 de marzo de 2026 - 15:49

Paulo Dybala fue operado en una rodilla y tendrá una rehabilitación de 45 días

Paulo Dybala, delantero de la Roma había abandonado un entrenamiento tras sentir dolor. Se resolvió una pequeña rotura del menisco externo.,

Paulo Dybala fue operado en una rodilla y tendrá una rehabilitación de 45 días.&nbsp;

Paulo Dybala fue operado en una rodilla y tendrá una rehabilitación de 45 días. 

Paula Dybala: Cuándo volverá a las canchas

De esta manera, su regreso a las canchas podría producirse recién en mayo. La Joya empezó a resentirse del dolor en la articulación el jueves durante el entrenamiento de la Roma. En ese mismo lugar había sentido molestias que lo mantenían si jugar desde el 25 de enero.

Paulo Dybala fue operado en una rodilla y tendrá una rehabilitación de 45 días.

En los días previos, el delantero había comenzado a prácticar con normalidad junto al resto del plantel, pero en la sesión del jueves, a los pocos minutos, frenó por el dolor en la zona afectada.

