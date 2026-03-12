"Desilusión": el descargo del director musical de Vendimia tras la cancelación de la repetición

El director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia , Julio “Paíto” Figueroa , difundió un comunicado en el que expresó su malestar tras la cancelación definitiva de la repetición del Acto Central, una decisión que se tomó luego de varios cambios en el cronograma provocados por las condiciones climáticas y cuestiones logísticas.

Cultura reveló cuánto se ahorró con la cancelación de la repetición de Vendimia y confirmó el pago de artistas

La medida fue confirmada por el Gobierno provincial en medio de una semana marcada por tormentas y reprogramaciones en el Teatro Griego Frank Romero Day , escenario principal de la celebración vendimial. Finalmente se resolvió no realizar la repetición del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, lo que generó repercusiones entre los equipos artísticos del evento.

En ese marco, el director musical de la fiesta señaló que se priorizaron shows privados .

Figueroa difundió un mensaje en el que manifestó su pesar por la situación. “Queremos expresar nuestra profunda tristeza ante la cancelación definitiva de la función de Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia”.

Paíto Figueroa contó que la orquesta de la Fiesta Nacional de la Vendimia grabó el repertorio completo del espectáculo para tener un registro y un soporte sonoro. Foto: Orlando Pelichotti

En su comunicado, el director musical también cuestionó los motivos de la decisión y señaló que, a su entender, se priorizó la realización de espectáculos privados por sobre la continuidad de la fiesta. “Creemos que ésta no fue posible debido a la prioridad que se le dio a la realización de dos shows privados por sobre la continuidad de la fiesta” .

El músico remarcó además el trabajo realizado durante meses por los equipos que participan en la puesta vendimial, una producción que cada año convoca a cientos de artistas, técnicos y trabajadores culturales. “Durante muchos meses, miles de personas dedicamos tiempo, esfuerzo y compromiso para dar vida a esta celebración, patrimonio cultural y símbolo de identidad del pueblo mendocino”.

El comunicado de "Paíto" Figueroa El comunicado de Julio "Paíto" Figueroa. redes

En su mensaje, también puso el foco en el significado que tiene la función de repetición para el público mendocino. “La función de repetición permite que muchos mendocinos que no pudieron asistir a la función central puedan vivir esta experiencia, por lo que su cancelación genera desilusión entre quienes trabajamos para sostener y honrar esta tradición”.

Finalmente, el director musical planteó que la situación debería abrir un espacio de reflexión sobre el valor cultural de la celebración más importante de la provincia. “Deseamos que este momento invite a reflexionar sobre la importancia de cuidar y fortalecer los espacios culturales que pertenecen a todo el pueblo”.

La cancelación de la repetición marca así el cierre de una Vendimia atravesada por cambios en su programación y por las dificultades que generó el clima en el desarrollo de las actividades previstas.

Cultura confirmó el pago de artistas

Según informaron autoridades de Cultura de Mendoza, uno de los principales motivos para suspender definitivamente la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue el alto costo que implicaba sostener el montaje y la logística del espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Mantener el operativo técnico, de seguridad y de servicios representaba un gasto cercano a los 300 millones de pesos, un monto que desde el Ejecutivo consideraron inviable tras la realización de la función central.

Desde el Gobierno provincial explicaron además que cada día adicional con el escenario montado implica costos millonarios asociados al funcionamiento de equipos técnicos, seguros, seguridad y servicios vinculados al evento. A esto se sumaron problemas logísticos y de accesos ante la superposición con otros espectáculos programados en el mismo predio.

Pese a la cancelación de la repetición, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, confirmó que los artistas y trabajadores del espectáculo cobrarán los honorarios acordados, tal como si la función se hubiera realizado. Según explicó, los pagos comenzarán a concretarse entre el viernes y los primeros días de la próxima semana.