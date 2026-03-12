Cultura reveló cuánto se ahorró con la cancelación de la repetición de Vendimia y confirmó el pago de artistas

El Gobierno de Mendoza canceló definitivamente la repetición del Acto Central de la Vendimia 2026 tras la postergación del pasado domingo y del intentó de sumar ese espectáculo al show de Abel Pintos en el Frak Romero Day.

Tras esto, Diego Gareca , S ubsecretario de Cultura , aclaró que los artistas cobrarán los honorarios pactados como si el espectáculo se hubiera realizado con normalidad.

"Aseguramos que todos los artistas que trabajaron en la Vendimia cobrarán los honorarios acordados. De hecho, los pagos comenzarán este viernes y se completarán el lunes y martes próximos", explicó Gareca.

Según informaron desde el Gobierno, uno de los principales motivos de la decisión de suspender de manera definitiva la repetición fue el costo operativo: mantener el montaje y toda la logística técnica implicaba un gasto cercano a los 300 millones de pesos , ya que el funcionamiento diario de seguridad, seguros y servicios representaba millones de pesos adicionales, un monto considerado inviable tras la realización del Acto Central.

Otro factor que influyó en la cancelación fueron problemas de seguridad y accesos por la superposición de la Vendimia con otro recital, lo que generaba un cruce de públicos con entradas diferentes en un mismo espacio.

También pesaron los compromisos logísticos, ya que varios proveedores y equipamientos del espectáculo ya tenían participación confirmada en otros eventos fuera del calendario provincial. A esto se suma la necesidad de normalizar los servicios y liberar a los equipos de Seguridad, Salud y Defensa Civil para que retomen sus tareas habituales en el resto del territorio.

Opciones para quienes habían adquirido entradas

La repetición del acto central había sido reprogramada para el domingo 15, pero finalmente el Gobierno provincial resolvió cancelar el espectáculo de manera definitiva.

En cuanto a las entradas, quienes habían adquirido tickets para la repetición podrán canjearlos para asistir al recital del domingo, en el que se presentarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos. El canje se realiza presentando la boleta de compra en los puntos oficiales habilitados a partir de las 12.

Quienes lo prefieran también podrán solicitar la devolución total del dinero enviando un correo electrónico a [email protected] con el pedido correspondiente y el Código de Venta, número que figura debajo del código QR de la entrada.

También se habilitará la venta de entradas para quienes deseen asistir al show del domingo.

