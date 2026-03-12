Sorpresa en el Río de la Plata: apareció un pingüino subantártico en la costa de Vicente López

Un inusual hallazgo sorprendió este fin de semana en la costa del Río de la Plata . Un ejemplar pingüino rey fue encontrado en la orilla a la altura del partido bonaerense de Vicente López , muy lejos del ambiente natural donde suele vivir esta especie.

El animal fue visto por personas que se encontraban en la zona y rápidamente se dio aviso a las autoridades. El episodio llamó la atención porque este tipo de aves habita en regiones subantárticas , a miles de kilómetros de distancia de la costa del Gran Buenos Aires.

Tras ser localizado, se activó un operativo para rescatarlo y trasladarlo a un centro especializado, donde quedó bajo observación para evaluar su estado de salud y comenzar su recuperación.

En videos difundidos por la fundación en redes sociales se puede ver el momento en que el animal es trasladado y posteriormente asistido por veterinarios , quienes lo alimentan y controlan su evolución.

El ejemplar rescatado es un pingüino rey, una especie que habita principalmente en zonas frías del hemisferio sur. Su presencia en las costas bonaerense resulta llamativa, ya que se registró a unos 2.500 kilómetros de su hábitat natural .

Este tipo de pingüinos vive en colonias ubicadas en islas subantárticas situadas entre la Antártida y los sectores continentales del hemisferio sur. Las colonias más cercanas a Buenos Aires se encuentran en el sur del país, especialmente en las islas Georgias del Sur, Malvinas y Sandwich del Sur.

El animal pertenece a la especie aptenodytes patagonicus, considerada la segunda más grande del mundo entre los pingüinos, solo superada por el pingüino emperador.

pingüinos Fotografía de pingüinos entre muestras de musgo y pasto en la Antártida. EFE

Qué sucedió con este pingüino, según especialistas

El operativo de rescate fue llevado adelante por personal de Defensa Civil municipal, que llegó al lugar tras recibir un aviso sobre la presencia del ave marina en la costa.

Luego del rescate, el pingüino fue trasladado a la Fundación Temaikén, en Escobar. Allí permanecerá bajo observación de especialistas hasta completar su recuperación, ya que al momento del hallazgo se encontraba debilitado.

Las autoridades explicaron que probablemente el animal fue arrastrado por corrientes marinas hasta el Río de la Plata. Además, indicaron que su estado podría estar relacionado con el proceso de muda de plumaje, una etapa en la que estas aves suelen permanecer en tierra y reducir su actividad en el agua.