Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 12 de marzo

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 10 de marzo

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de marzo

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° -5247

5° -5424

6° -6929

7° -8661

8° -7683

9° -0758

10° -9090

11° -7782

12° -4893

13° -8489

14° -7994

15° -7748

16° -3233

17° -4303

18° -7169

19° -8529

20° -4634

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° -4905

2° -3828

3° -8041

4° -8200

5° -6926

6° -7090

7° -0770

8° -7107

9° -4520

10° -2069

11° -7768

12° -6931

13° -3267

14° -4152

15° -8232

16° -6549

17° -9556

18° -2676

19° -3657

20° -8141

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° -7531

2° -9983

3° -3234

4° -4250

5° -8879

6° -0235

7° -1192

8° -0928

9° -4485

10° -1934

11° -8802

12° -4167

13° -6370

14° -2974

15° -6256

16° -6610

17° -5757

18° -3021

19° -6364

20° -3048

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.