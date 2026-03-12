Terminalidad educativa: Calvente felicitó a los agentes municipales que decidieron retomar sus estudios

Con un encuentro junto a los agentes municipales inscriptos, quedó formalmente en marcha el programa de Terminalidad Educativa 2026 , una iniciativa destinada a que trabajadores del municipio puedan finalizar sus estudios secundarios .

Durante la actividad, el intendente compartió unas palabras con los participantes, a quienes felicitó por la decisión de volver a estudiar. “ Decidir estudiar, decidir acercarse al conocimiento es una decisión muy importante ”, expresó, y destacó el valor que tiene retomar el aprendizaje en una etapa de la vida en la que muchas personas ya cuentan con responsabilidades laborales y familiares.

En su mensaje, el jefe comunal subrayó que la educación trasciende la mejora laboral , ya que también implica crecimiento personal y libertad. “La educación no solo aporta una salida laboral o mejores condiciones de trabajo. El conocimiento es libertad. Les da espíritu crítico y la posibilidad de pensar con su propia cabeza”, afirmó.

También remarcó que completar una etapa educativa representa uno de los logros más importantes en la vida de una persona , comparable con otras grandes decisiones personales. “Decidir terminar una instancia de estudio es una decisión tan importante como otras grandes decisiones de la vida, como formar una familia o tener un hijo”, sostuvo.

El intendente recordó además su propia trayectoria educativa como hijo de la educación pública , ya que cursó desde la escuela primaria hasta el posgrado en instituciones financiadas por el Estado. En ese marco, valoró el sistema educativo argentino y el acceso a la educación como un capital social del país.

“Que la educación sea pública y gratuita es un gran capital social que tiene la Argentina. Muchas veces no somos conscientes de las oportunidades que tenemos”, señaló.

Asimismo, destacó el compromiso de los trabajadores que se sumaron al programa, teniendo en cuenta el esfuerzo que implica estudiar mientras se trabaja y, en muchos casos, mientras se sostiene una familia. “Cada minuto y cada hora de estudio es un doble sacrificio para ustedes. Los felicito y los admiro”, expresó.

Finalmente, agradeció a los participantes por apostar a su formación y aseguró que ese crecimiento también fortalece a la institución. “Con el crecimiento de ustedes también crece esta institución. Cuando finalicen sus estudios, la municipalidad va a ser un mejor lugar para trabajar”, concluyó.

Un programa para completar los estudios

La Terminalidad Educativa 2026 es un programa interno impulsado por la Dirección de Recursos Humanos, destinado exclusivamente a agentes municipales que cursaron la totalidad del nivel secundario pero aún deben materias, o bien tienen pendiente la finalización del último año.

La iniciativa, cuya inscripción fue anunciada previamente por el municipio, busca brindar a los empleados la oportunidad de completar su educación secundaria, favoreciendo su desarrollo personal y ampliando sus perspectivas laborales dentro de la administración pública.

La propuesta se enmarca además en lo establecido por la Ley Nacional de Educación N.° 26.206, que en su artículo 16 determina que la educación secundaria es obligatoria en la República Argentina, reforzando la importancia de garantizar el acceso, la continuidad y la finalización de este nivel educativo.

De esta manera, el municipio continúa impulsando políticas de formación y capacitación interna, promoviendo la educación como una herramienta para el crecimiento personal, el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los equipos de trabajo.