11 de marzo de 2026 - 11:08

Stevanato se mantiene primero en el ranking federal de intendentes

El intendente de Maipú volvió a ubicarse en el primer lugar de la medición nacional de jefes comunales. Alcanzó un 61,4% de imagen positiva y mejoró su desempeño respecto al mes anterior.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 10.43.51
Por Redacción

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, volvió a posicionarse en el primer lugar del ranking nacional que evalúa mensualmente la imagen de los intendentes de diferentes ciudades del país. El informe, elaborado por la consultora CB Global Data, ubica nuevamente al jefe comunal maipucino entre los dirigentes municipales con mejor valoración pública de la Argentina.

Con una imagen positiva del 61,4%, Stevanato no solo encabeza la medición a nivel nacional, sino que además se afirma como el intendente con mayor respaldo dentro de la provincia de Mendoza. El indicador refleja un crecimiento respecto al registro obtenido en febrero.

Durante su gestión, el departamento de Maipú ha impulsado obras de infraestructura, mejoras en los servicios municipales y distintas herramientas de participación ciudadana, en un contexto de crecimiento poblacional que exige planificación y organización del territorio.

En este marco, la valoración obtenida en el ranking se interpreta como el resultado de una política sostenida en el tiempo, orientada a atender las demandas de la comunidad y a desarrollar soluciones concretas. La gestión municipal ha puesto el foco en el orden administrativo, el equilibrio fiscal y la planificación a largo plazo.

De esta forma, Stevanato mantiene el liderazgo en esta medición nacional, una posición que ya había alcanzado en otros momentos de su gestión: en mayo del año pasado también encabezó el ranking de imagen positiva, consolidando una tendencia que se repite en distintas evaluaciones y que reafirma su posicionamiento entre los intendentes mejor valorados del país.

