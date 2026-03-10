El Frank Romero Day se iluminó anoche con el folclore y el cuarteto: ovación total al Chaqueño Palavecino

Con el imponente marco del Teatro Griego Frank Romero Day y una multitud que comenzó a ingresar desde temprano, la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tuvo como protagonista a la música popular argentina.

Desde las 18 horas el público fue colmando las gradas, anticipando una jornada que, sin repetición del Acto Central, estuvo íntegramente dedicada a los shows en vivo que disfrutaron más de 20 mil personas. Tal como estaba anunciado, el line up dio inicio a las 21 horas y la primera en pisar el escenario fue la cantante cordobesa Magui Olave, quien tuvo su esperado debut vendimial.

La cantante de cuarteto aportó frescura, carisma y un repertorio que hizo cantar y bailar a las primeras filas, marcando el pulso festivo que atravesaría toda la noche.

Luego llegó uno de los momentos más esperados con la presencia del Chaqueño Palavecino . Con su habitual carisma, el artista salteño desplegó su clásico repertorio folclórico por más de una hora y media. Junto a su banda y un cuerpo de baile, entre zambas, chacareras y canciones coreadas de punta a punta, que generaron una comunión especial con el público mendocino, reafirmando su vínculo histórico con la provincia.

La gran sorpresa de la noche sucedió cuando Oscar Belotti, frontman de La Repandilla se subió al escenario y compartió algunas canciones con el Chaqueño. Momento que hizo estallar al público de alegría.

A las 23.30 horas, la cumbia comenzó a sonar con fuerza con La Repandilla. La banda de Oscar Belotti hizo estallar el teatro al ritmo de la cumbia, con clásicos como “La mejor de todas”, “Muero por tí”, y los clásicos como “La cumbia de los trapos” y “El reloj cucú”. Agradecido por la oportunidad, el cantante disfrutó de su debut en el emblemático escenario mendocino e hizo desbordar de alegría y baile al público.

Y aunque la alegría era colectiva, llegando a la medianoche llegó el broche final con el show de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, que desataron uno de los puntos más altos de la noche, combinando clásicos y hits actuales en un show potente y dinámico a puro cuarteto. “Con Otra”, “Perdonarte para Qué?”, “No podrás”, “Me duele no verte”, fueron parte del set list elegido.

Captura de pantalla 2026-03-10 113349

Finalmente, Desakta2 mantuvo la intensidad hasta el último minuto pasadas las dos de la madrugada, confirmando que el cuarteto fue el gran protagonista de esta primera velada. El grupo cálido con el público fue el encargado de cerrar la jornada a puro cuarteto y fiesta.

La producción de la segunda y tercera repetición, a cargo de 300 Producciones, Music Mix y Power Play, apostó a una programación convocante y festiva, donde folklore y cuarteto se fusionaron para ofrecer una celebración popular que volvió a reunir a miles de personas en el corazón del Frank Romero Day.

Abel Pintos cerrará la noche de este martes en Vendimia

Abel Pintos se presentará por segunda vez en la historia en el teatro Griego. Una de las voces más reconocidas de la escena nacional cerrará la jornada que promete momentos de alta intensidad emocional.

También formarán parte de la programación Campedrinos, dúo que aporta una mirada joven al folclore y llega luego de triunfar en el Festival de Viña del Mar; Maggie Cullen, con su impronta interpretativa y sensibilidad artística; y Ángela Leiva, referente de la música popular y tropical, que sumará energía y ritmo a la noche.

Captura de pantalla 2026-03-10 113412

Quedan entradas disponibles en Entradaweb.com.ar o en boletería del teatro (ingreso por calle San Francisco de Asis) solo en efectivo. Quienes compren tickets por la plataforma deben canjearlos en los puntos de canje habilitados: Teatro Independencia, Espacio Julio Le Parc, Auditorio Angel Bustelo y Secretaria de Cultura, hasta las 18 horas.

Las puertas del teatro se abrirán a partir de las 18 horas y la grilla de artistas comienza a las 21 horas.

El transporte para hoy

Para las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo el esquema de traslado especial de transporte público hacia el teatro griego será el siguiente:

Inicio: desde las 17 horas.

Tarifa: $2.100 por tramo. Se podrá abonar con tarjeta SUBE, SUBE digital y medios habilitados.

Recorrido de ida: Godoy Cruz y Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda UNCuyo, Monseñor Orzali, Avenida El Libertador, Camino al Cerro de la Gloria, Teatro Griego.

Recorrido de regreso: Desde el teatro griego por el camino que bordea el Cerro de la Gloria, Avenida El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Juan B. Justo, Las Heras, Perú, General Paz, Chile, Godoy Cruz.

Servicio para personas con discapacidad

Se dispondrán cuatro unidades de piso bajo con rampa, con traslado gratuito desde Godoy Cruz y Perú hasta la entrada principal del teatro.

El recorrido incluirá puntos estratégicos como la Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas y el acceso principal al Frank Romero Day.

Taxis y remises: tarifa diferencial para la Vendimia 2026

Además del transporte público, habrá un servicio especial de taxis y remises con tarifa fija para quienes tomen el vehículo dentro de las zonas delimitadas.

Tarifas promocionales:

Taxi: $15.000.

Remis: $16.000.

Las zonas habilitadas comprenden:

Norte: Suipacha, Coronel Plaza, Avenida San Martín y Alberdi.

Sur: Zanjón Frías, Yrigoyen, Brasil.

Este: Avenida Gobernador Videla.

Oeste: inmediaciones del Teatro Griego.

En caso de iniciar el viaje fuera de esos puntos, el costo será el que marque el taxímetro.