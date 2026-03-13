Selección Argentina: ¿Qué puede pasar si se suspende la Finalissima?

Mientras aguarda por una resolución, Lionel Scaloni se encuentra en un limbo, preparando un partido y eligiendo a sus convocados para la Selección Argentina.

La incertidumbre que reina en torno a la Finalissima entre la Selección Argentina y España comienza a preocupar al cuerpo técnico de la Albiceleste. Es que, si bien todavía resta una charla clave para destrabar la situación, el panorama de tener que salir a organizar amistosos para reemplazar el duelo con la Roja para llegar con rodaje al Mundial se presenta como un desafío inesperado, muy cerca de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

image Por el momento, la Finalissima se juega en Qatar entre Argentina y España. Gentileza. Selección Argentina: La prelista de Lionel Sacaloni Si bien todavía no fue oficializada, Lionel Scaloni ya presentó una prelista de jugadores que pueden ser citados a la Finalissima, para que sus clubes ya estén al tanto. Sin embargo, la posibilidad de que el partido no se lleve adelante preocupa al DT, que deberá entonces buscar amistosos de emergencia para reemplazar el partido, que además de representar la posibilidad de un nuevo título, iba a servir también como preparación para la Copa del Mundo, ante un rival de jerarquía. De esta manera, el DT de la Albiceleste se encuentra en un limbo en donde debe preparar un partido y elegir a los convocados sin saber si el encuentro finalmente se llevará adelante.

Cabe recordar que Argentina tenía también pactado un amistoso con Qatar para completar la fecha FIFA, pero claramente ese encuentro quedará de lado ante el conflicto bélico que afecta a Medio Oriente.

D3tPoeiXoAAfHtU Por lo pronto, la postura de UEFA de llevar el partido a España es inaceptable tanto para AFA como para la Conmebol. Así quedó en claro el jueves por la noche, después de la reunión entre Claudio Tapia y Alejandro Domínguez. El presidente de AFA y el de Conmebol tendrán esta tarde una videollamada con sus pares europeos y, allí, se planteará la postura sudamericana de no aceptar el partido en suelo español.