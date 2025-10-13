13 de octubre de 2025 - 19:17

Sergio Romero, cerca de firmar su salida en Boca para sumarse a Argentinos Juniors

Hubo una reunión positiva entre las partes, donde se acordó un vínculo hasta fin de año y solo resta resolver la desvinculación del arquero con Boca

Fútbol. Sergio Romero se cansó de Boca

Por Gonzalo Tapia

Por Gonzalo Tapia
El golero Sergio Romero atraviesa sus últimas horas como jugador de Fútbol de Boca, ya que podría continuar su carrera en Argentinos Juniors, que necesita cubrir de urgencia la baja de Diego Rodríguez por lesión.

Este lunes se produjo una reunión positiva entre las partes, donde se acordó un vínculo hasta fin de año y solo resta resolver la desvinculación del arquero con el “Xeneize”.

Si bien no podrá ser utilizado en el Torneo Clausura, el “Bicho” confía en obtener la aprobación de Asociación del Fútbol Argentino para inscribirlo en la Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano en semifinales.

“Chiquito” no disputa un partido oficial desde el 23 de noviembre de 2024, en el empate sin goles ante Huracán. Argentinos lo considera la opción ideal por su experiencia y jerarquía, mientras que en paralelo evalúan como alternativa a Facundo Altamirano, de San Lorenzo en caso de que las negociaciones se caigan.

